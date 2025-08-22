No es Colorado, es Valencia: la piscina natural más espectacular de España está en mitad de un cañón

Hay diferentes rutas para llegar hasta él, pero la más recomendable es la de los Pantaneros de Chulilla, con una extensión de diez kilómetros y un desnivel positivo de 300 metros. Se trata de una ruta circular de dificultad media. Otra ruta alternativa también comienza en el pueblo pero se extiende tan solo por tres kilómetros. La meta es la misma, pero el paisaje que se contempla y se disfruta por el camino es mucho más agradable en la primera.