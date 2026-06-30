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Esta piscina natural de Salamanca tiene agua tan cristalina que parece el Caribe: está a 90 minutos de Madrid y nadie la conoce

Este lugar paradisíaco te ofrece aguas cristalinas y un entorno de bosque mediterráneo con zonas acondicionadas para el baño y el descanso.

Este municipio de Salamanca es un verdadero tesoro de la arquitectura popular y el primer municipio de España en ser declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1940.

Este municipio de Salamanca es un verdadero tesoro de la arquitectura popular y el primer municipio de España en ser declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1940. / Istock

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Yanira Morte

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Sin duda, uno de los rincones más sorprendentes de Castilla y León, que te dejarán con ganas de más son las piscinas naturales del río Francia, ubicada en La Alberca y el Parque Natural de las Batuecas- Sierra de Francia. Destaca sus aguas cristalinas y ese paisaje de bosque mediterráneo que aporta esa tranquilidad que hace que muchos que la visitan la comparen con el propio Caribe, aunque son pequeñas pozas de agua natural proveniente de las montañas.

Catedral de Salamanca y el puente de Enrique Estevan en primer plano

Catedral de Salamanca y el puente de Enrique Estevan en primer plano / Istock / JULIAN74

Estas piscinas naturales se encuentran a 90 minutos de la capital española, al sur de la provincia de Salamanca y muy cerca de La Alberca, considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

Una estrecha calle peatonal empedrada con casas de arquitectura medieval

Una estrecha calle peatonal empedrada con casas de arquitectura medieval / Istock / David Andres

El lugar destaca por sus aguas limpias y transparentes que, al venir de las montañas, mantienen una temperatura fresca incluso en verano. Sin duda, lo más atractivo para los visitantes es su entorno libre y salvaje sin edificaciones a su alrededor.

Además, para aquellos amantes del senderismo, el parque ofrece una gran variedad de rutas con vistas al Monasterio del Desierto de San José, fundado por los Carmelitas Descalzos en el siglo XVI y una gran variedad de miradores naturales con vistas al valle de Las Batuecas, donde podrás encontrarte con aves rapaces como el buitre leonado o el águila real.

Alucinarás con su forma 'espina de pescado': así es el pueblo de Salamanca que nadie conoce

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Adriana Fernández

La Alberca: primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico-Artístico

La Alberca, es uno de esos lugares donde te devolverán al pasado, y es que sus casas construidas sobre piedra, sus balcones de madera repletos de flores y sus calles estrechas al estilo medieval, la convierten en una de las arquitecturas serranas más importantes y visitadas del país.

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Típicas casas antiguas del pueblo de La Alberca en España,

Típicas casas antiguas del pueblo de La Alberca en España, / Istock / Luis Fonseca

No te podrás ir del pueblo sin visitar la famosa Plaza Mayor, rodeada de casas tradicionales con entramado de madera o la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVIII y uno de los monumentos religiosos más importantes del pueblo.

TEMAS

  1. Unamuno la llamó 'el salón más bello de Europa' y es la plaza más bonita de España: una obra maestra del Barroco declarada Patrimonio de la Humanidad y construida en piedra dorada
  2. El refugio de María Galiana (91 años) es un pueblo pesquero con la mejor gamba blanca de España: 'Lo que más me gusta es una playa
  3. El rincón de Carles Puyol (48 años) es un pueblo del Pirineo de Lleida de 3.000 habitantes al que vuelve cada verano: 'He nacido donde la gente se conoce y se saluda, donde se cuidan unos a otros.
  4. El refugio de Malú (44 años) en verano es un maravilloso pueblo de origen medieval: en el corazón de la Sierra de Gredos, tiene un impresionante patrimonio histórico y un castillo del siglo XV
  5. El refugio de Máximo Huerta (55 años) es un pueblo del interior de Valencia con un castillo árabe: 'El kilómetro cero de la felicidad
  6. El refugio de verano de Pilar Rubio (48 años) está en un pueblo de la Costa Blanca con calas de aguas cristalinas y casas blancas frente al Mediterráneo
  7. 110 kilómetros de cuevas, un paisaje montañoso subterráneo y una ermita tallada en una roca: el destino declarado Monumento Natural de origen kárstico y que representa el mayor sistema de cuevas de Europa
  8. La calle más bonita de España es una auténtica desconocida y está en una provincia olvidada de Castilla-La Mancha: un pasaje modernista cubierto de hierro y cristal que recuerda a Milán o París

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