Esta piscina natural de Salamanca tiene agua tan cristalina que parece el Caribe: está a 90 minutos de Madrid y nadie la conoce

Sin duda, uno de los rincones más sorprendentes de Castilla y León, que te dejarán con ganas de más son las piscinas naturales del río Francia, ubicada en La Alberca y el Parque Natural de las Batuecas- Sierra de Francia. Destaca sus aguas cristalinas y ese paisaje de bosque mediterráneo que aporta esa tranquilidad que hace que muchos que la visitan la comparen con el propio Caribe, aunque son pequeñas pozas de agua natural proveniente de las montañas.

Catedral de Salamanca y el puente de Enrique Estevan en primer plano / Istock / JULIAN74

Estas piscinas naturales se encuentran a 90 minutos de la capital española, al sur de la provincia de Salamanca y muy cerca de La Alberca, considerado uno de los pueblos más bonitos de España.

Una estrecha calle peatonal empedrada con casas de arquitectura medieval / Istock / David Andres

El lugar destaca por sus aguas limpias y transparentes que, al venir de las montañas, mantienen una temperatura fresca incluso en verano. Sin duda, lo más atractivo para los visitantes es su entorno libre y salvaje sin edificaciones a su alrededor.

Además, para aquellos amantes del senderismo, el parque ofrece una gran variedad de rutas con vistas al Monasterio del Desierto de San José, fundado por los Carmelitas Descalzos en el siglo XVI y una gran variedad de miradores naturales con vistas al valle de Las Batuecas, donde podrás encontrarte con aves rapaces como el buitre leonado o el águila real.

Adriana Fernández

La Alberca: primer pueblo de España declarado Conjunto Histórico-Artístico

La Alberca, es uno de esos lugares donde te devolverán al pasado, y es que sus casas construidas sobre piedra, sus balcones de madera repletos de flores y sus calles estrechas al estilo medieval, la convierten en una de las arquitecturas serranas más importantes y visitadas del país.

Típicas casas antiguas del pueblo de La Alberca en España, / Istock / Luis Fonseca

No te podrás ir del pueblo sin visitar la famosa Plaza Mayor, rodeada de casas tradicionales con entramado de madera o la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVIII y uno de los monumentos religiosos más importantes del pueblo.