El pueblo medieval de Madrid con la piscina natural más grande de España: capacidad para más de 2.000 personas y frente a un increíble entorno natural

Aunque el verano esté llegando a su fin, las altas temperaturas no nos abandonan del todo. Las vacaciones se acaban y llega la vuelta a la rutina, por eso la mejor opción estos días es una pequeña escapada de fin de semana. Al norte de la Comunidad de Madrid está el mejor sitio para esto. Un pueblo medieval que no te dejará indiferente, con una increíble piscina natural para despedir al calor.