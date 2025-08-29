El pueblo medieval de Madrid con la piscina natural más grande de España: capacidad para más de 2.000 personas y frente a un increíble entorno natural
Relájate a remojo mientras disfrutas de las vistas, ¡y sin salir de Madrid!
Aunque el verano esté llegando a su fin, las altas temperaturas no nos abandonan del todo. Las vacaciones se acaban y llega la vuelta a la rutina, por eso la mejor opción estos días es una pequeña escapada de fin de semana. Al norte de la Comunidad de Madrid está el mejor sitio para esto. Un pueblo medieval que no te dejará indiferente, con una increíble piscina natural para despedir al calor.
Frente al embalse con el que comparte nombre y rodeada de pinares, el área recreativa de Riosequillo tiene la piscina natural más grande de España. Está ubicada en el municipio de Buitrago del Lozoya, con el que tiene conexión directa. Combina naturaleza, baño y descanso sin necesidad de salir de la región.
Todo lo que necesitas, y más
Esta piscina natural tiene una superficie de nada más y nada menos que 4.500 metros cuadrados, con capacidad para más de 2.000 personas. Las vistas mientras te bañas son preciosas, dan directamente al embalse y a todo el entorno natural de la zona.
Se encuentra dentro de un área destinada al disfrute y entretenimiento, por lo que cuenta con bastantes servicios: piscina principal para adultos, piscina infantil, cafetería con terraza, zonas verdes con merenderos, aparcamiento gratis con 700 plazas y accesos adaptados para personas con movilidad reducida. Al merendero puedes llevar tu propia comida y, para relajarte junto al agua, sombrillas, sillas y tumbonas. Además, la zona está vigilada por socorristas y tiene servicio médico.
Horarios y precios
El recinto abre a finales de junio y cierra sus puertas el 31 de agosto. El horario es de martes a viernes de 11:00 h a 20:00 h y los findes de semana de 10:30 h a 20:30 h. La piscina grande abre 20 minutos después de la apertura del recinto.
De martes a viernes el precio de la entrada general es de 9 euros y la reducida 6 euros. Los sábados y domingos cuesta 14 euros la entrada general y 10 euros la reducida.
Los menores de 16 años deben ir acompañados de un tutor legal. No se realizan devoluciones y, además, el pago solo puede hacerse en taquilla. Si se sale del recinto, habrá que adquirir una nueva entrada para poder volver a entrar.
Buitrago del Lozoya
Este pueblo es un imprescindible si vas a la piscina natural o estás por la zona. Buitrago del Lozoya es Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico‑Artístico. El casco urbano está rodeado por una muralla medieval que se conserva en perfecto estado. Adosado a ella, se encuentra el Castillo de los Mendoza (una familia noble que fue extremadamente influyente durante la Baja Edad Media y el Renacimiento), con estilo gótico-mudéjar y siete impresionantes torres.
Aparte del castillo, el pueblo guarda otras reliquias que merece la pena conocer como el Puente Viejo, construido en la Edad Media y comunica el recinto amurallado con el arrabal medieval, la Torre del Reloj del siglo XIV, el acceso principal al recinto, o el Museo Picasso con más de sesenta piezas donadas del artista.
