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La piscina natural escondida tras un espectacular arco de roca: un rincón de aguas turquesas perfecto para hacer snorkel en Mallorca

Este enorme arco marino de origen natural domina uno de los paisajes más fotografiados de Mallorca y atrae cada verano a aficionados al snorkel, la fotografía y el psicobloc.

El arco marino que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del litoral mallorquín

El arco marino que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del litoral mallorquín / Istock / t

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Andrea Gómez Bobillo

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Las aguas cristalinas del sureste de Mallorca esconden algunos de los paisajes más impresionantes del Mediterráneo, como un enorme arco de piedra que parece surgir directamente del mar y que, desde hace años, se ha convertido en uno de los grandes iconos naturales del litoral balear. A sus pies, una pequeña zona de baño de roca y aguas transparentes hacen de este rincón uno de los mejores lugares de la isla para practicar snorkel.

Este enorme arco marino de origen natural domina uno de los paisajes más fotografiados de Mallorca

Este enorme arco marino de origen natural domina uno de los paisajes más fotografiados de Mallorca / Istock / Tobias Helbig

Se trata de Es Pontàs, una impresionante formación rocosa situada frente a la costa de Santanyí. Este arco marino de origen natural que protege una pequeña zona rocosa tiene unos 20 metros de altura y fue modelado durante miles de años por la acción del viento y del mar hasta adquirir la forma de un enorme puente natural que emerge sobre el Mediterráneo.

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Adriana Fernández

Es Pontàs, el arco de piedra que domina uno de los paisajes más espectaculares de Mallorca

Es Pontàs se encuentra entre Cala Santanyí y Cala Llombards, en la costa sureste de Mallorca. El entorno puede contemplarse desde varios miradores situados en la costa, aunque muchos se animan a acercarse caminando desde Cala Santanyí para disfrutar de una de las panorámicas más conocidas de la isla (¡y una de las más fotografiadas de toda Mallorca!).

Es Pontàs se encuentra entre Cala Santanyí y Cala Llombards

Es Pontàs se encuentra entre Cala Santanyí y Cala Llombards / Istock

A los pies de Es Pontàs hay una pequeña zona rocosa donde el agua está especialmente tranquila cuando el mar lo permite. Si le sumas que el agua es muy transparente y el fondo es de roca, tienes un lugar muy apreciado por quienes practican snorkel. La visibilidad es excelente para observar la fauna marina del Mediterráneo.

Si tu interés no está bajo el agua, sino en la roca, tienes que saber que el lugar también es conocido entre los aficionados al psicobloc, una modalidad de escalada sobre roca que se practica sin cuerdas y con el mar como única protección en caso de caída. En Es Pontàs se han hecho algunos de los ascensos más famosos de esta disciplina, por lo que ha aumentado todavía más su fama entre deportistas y amantes de la naturaleza.

El lugar también es conocido entre los aficionados al psicobloc

El lugar también es conocido entre los aficionados al psicobloc / Istock / 5

Un municipio que reúne algunas de las calas más bonitas de Mallorca

La visita a Es Pontàs es también una magnífica oportunidad para descubrir Santanyí, uno de los municipios con mayor riqueza paisajística del sureste de Mallorca. En su costa encontrarás algunas de las calas más conocidas de la isla, donde las aguas transparentes contrastan con la vegetación y los acantilados de roca caliza (todo este tramo del litoral de Santanyí está formado por este material, por eso hay tantas formaciones naturales tan singulares como Es Pontàs).

Muy cerca se encuentran Cala Santanyí y Cala Llombards, dos playas de arena fina y aguas de color turquesa. A pocos kilómetros también se extiende el Parque Natural de Mondragó, uno de los espacios protegidos más valiosos de Baleares, con senderos, dunas, pinares y varias calas de una belleza inigualable.

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No te quedes solo en la costa y aprovecha para visitar el interior del municipio. El casco histórico de Santanyí conserva calles construidas con la característica piedra dorada de la zona, pequeñas plazas y uno de los mercados semanales más conocidos de Mallorca donde encontrarás productores locales, artesanos y puestos de gastronomía tradicional.

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