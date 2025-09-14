La piscina natural con el agua más cristalina: escondida entre montañas a solo una hora de Alicante
Descubre esta poza fría y cristalina ideal para darte un refrescante chapuzón este verano.
En pleno verano, cuando el calor aprieta y las playas están abarrotadas, los baños en plena naturaleza se convierten en el plan perfecto. Si vives en Alicante o alrededores y estás buscando un lugar para refrescarte sin tener que soportar aglomeraciones, la Fuente El Gorgotón, en Cieza (Murcia), es una de las mejores opciones. Se trata de una poza natural de aguas cristalinas y heladas, escondida en uno de los parajes más impresionantes del sureste español: el Cañón de Almadenes.
Este manantial, también conocido como Fuente del Borbotón, se alimenta del acuífero sinclinal de Calasparra, uno de los depósitos subterráneos de agua más importantes de la Región de Murcia. La Fuente El Gorgotón brota con fuerza directamente en el cauce del río Segura, dando lugar a una especie de jacuzzi natural que parece más bien sacado de un paisaje de cuento. Un lugar ideal para huir del calor y conectar con la naturaleza en estado puro.
Cómo llegar desde Alicante
Acceder a este rincón mágico es más sencillo de lo que parece. Desde Alicante, debes tomar la carretera C-330 en dirección a Mula, y una vez allí, seguir las señales hacia la Central Eléctrica de Almadenes. El trayecto dura poco más de una hora y media en coche y atraviesa paisajes rurales y montañosos muy pintorescos. Al llegar a las inmediaciones del Cañón de Almadenes, hay zonas habilitadas para aparcar y comenzar la caminata hacia la poza.
Una vez dejas el coche, el recorrido a pie hasta la Fuente El Gorgotón discurre por un sendero sencillo, de dificultad baja y bien señalizado, rodeado de árboles, rocas calizas y vegetación mediterránea. Esta pequeña ruta es un adelanto perfecto de lo que está por venir: paz, belleza natural y una experiencia única de baño. En el camino podrás escuchar el murmullo del río Segura y, con suerte, ver aves rapaces sobrevolando las paredes del cañón.
Lo que hace tan especial a la Fuente El Gorgotón es su temperatura extremadamente fría, que oscila entre los 12 y 14 grados centígrados incluso en los días más calurosos del verano. La claridad del agua permite ver hasta el fondo, lo que añade una sensación de pureza y serenidad. Aunque el primer contacto con el agua puede parecer helador, una vez dentro, el cuerpo agradece la revitalización.
Desde el punto de vista geológico, la Fuente El Gorgotón es también un fenómeno fascinante. El río Segura, al atravesar el acuífero sinclinal de Calasparra, recibe de él agua a través de fracturas en la roca caliza. Este intercambio constante entre el cauce fluvial y el acuífero genera una relación de equilibrio que se manifiesta justo en el nacimiento del Gorgotón.
Entorno natural
Además del baño en la poza, la zona ofrece otros atractivos que hacen que la excursión merezca aún más la pena. Muy cerca se encuentran el Santuario de la Virgen de la Esperanza y el Castillo de Calasparra, dos enclaves culturales e históricos que pueden complementar perfectamente el plan.
