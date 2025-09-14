La piscina natural con el agua más cristalina: escondida entre montañas a solo una hora de Alicante

En pleno verano, cuando el calor aprieta y las playas están abarrotadas, los baños en plena naturaleza se convierten en el plan perfecto. Si vives en Alicante o alrededores y estás buscando un lugar para refrescarte sin tener que soportar aglomeraciones, la Fuente El Gorgotón, en Cieza (Murcia), es una de las mejores opciones. Se trata de una poza natural de aguas cristalinas y heladas, escondida en uno de los parajes más impresionantes del sureste español: el Cañón de Almadenes.