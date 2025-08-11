La piscina más grande de Europa está en Murcia, parece sacada del Caribe y tiene mas de 15.000 metros cuadrados

A veces no hace falta cruzar medio planeta para sentir que estás en el paraíso, quizás únicamente basta con poner rumbo a la Región de Murcia y descubrir The Lake, una laguna artificial de aguas turquesas y arena blanca que, a simple vista, podría confundirse con una postal de las Maldivas… pero que en realidad está en Santa Rosalía, una pedanía de Torre Pacheco. Y ojo, no es una piscina cualquiera, con más de 15.000 metros cuadrados de superficie, es la piscina artificial más grande de toda Europa.