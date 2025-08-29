La piscina más espectacular del mundo está en España: entre dos montañas icónicas y con aguas termales a 60 grados
Tanto el entorno como la piscina en sí misma son completamente impresionantes y están en un balneario donde es posible pasar la noche.
Piscina y desconexión son dos palabras que parece que solo pueden utilizarse en verano, pero nada más lejos de la realidad. No todas las piscinas abren exclusivamente en los meses más cálidos del año, ni todos los lugares de desconexión lo son únicamente durante el estío. Alargar ese sentimiento de verano es más que posible gracias a los balnearios que se encuentran en plena naturaleza con piscinas aptas también para las épocas más frías.
En el corazón de los Picos de Europa en Cantabria se encuentra el Balneario de la Hermida, un paraíso termal rodeado de naturaleza, cuevas y una cascada termal que alcanza los 40 grados de temperatura. Sus instalaciones son ideales para la relajación en pareja, con amigos o incluso en familia y, además, cuentan con precios muy asequibles. Se puede disfrutar de una experiencia bastante completa por solo 30 euros por persona.
Un lugar para perderse
Las aguas de la Hermida en Peñarrubia se han utilizado de manera terapéutica y medicinal desde el siglo XVIII. De hecho, hasta el año 1841 el manantial se mantuvo a la intemperie sufriendo riesgos de inundaciones y otras inclemencias del tiempo. Más tarde se acabó convirtiendo en lo que es hoy, tras pasar de mano en mano y muchas reformas y ampliaciones. Sin embargo, no se rehabilitó hasta principios de este siglo, cuando por fin el hotel y el balneario abrieron al público general.
El lema del balneario es “descansar el cuerpo y serenar el espíritu”. Es considerado uno de los mejores de España por las propiedades mineromedicinales de sus aguas y por encontrarse en una de las comarcas más visitadas de Cantabria, Liébana. Cualquiera de sus piscinas es ideal para relajarse cualquier día del año rodeado de las montañas más icónicas de la zona, en un ambiente que invita a la calma, a la tranquilidad y al sosiego.
Las piscinas más espectaculares del balneario
Una de las más increíbles es la Cueva Termal, un espacio único en España donde encontrarse con la paz, el placer, el descanso y el bienestar. Está rodeada de naturaleza, con montañas de más de mil metros de altitud, y cuenta con una cascada de donde brotan aguas directas de manantial. También está el Circuito Termolúdico que incluye ducha de limpieza, terma húmeda, pediluvio bitérmico de marcha, sauna finlandesa, baño de inmersión frío, baño Hermida, nebulización fría, vaporario de manantial - jacuzzi, ducha bitérmica y piscina termal dinámica.
Además, el entorno es muy propenso al turismo activo y pueden visitarse lugares como Fuente Dé en Picos de Europa, el Parque de la naturaleza de Cabárceno, la Cueva de Altamira, el Mirador de Santa Catalina, el Camino Lebaniego y el de Los Santuarios, el Bosque de Secuoyas en Cabezón de la Sal o la estación de esquí de Alto Campoo. Son muchos los motivos que invitan a desconectar en el Balneario de la Hermida y a disfrutar de sus piscinas únicas en el mundo.
