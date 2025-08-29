La piscina más espectacular del mundo está en España: entre dos montañas icónicas y con aguas termales a 60 grados

Además, el entorno es muy propenso al turismo activo y pueden visitarse lugares como Fuente Dé en Picos de Europa, el Parque de la naturaleza de Cabárceno, la Cueva de Altamira, el Mirador de Santa Catalina, el Camino Lebaniego y el de Los Santuarios, el Bosque de Secuoyas en Cabezón de la Sal o la estación de esquí de Alto Campoo. Son muchos los motivos que invitan a desconectar en el Balneario de la Hermida y a disfrutar de sus piscinas únicas en el mundo.