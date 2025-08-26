La piscina más espectacular de España está en una pequeña localidad al norte de Madrid: 4.500 m2 y un aforo de más de 2.000 personas
La escapada perfecta si buscan un plan para refrescarte en verano, a 1 hora de Madrid y unas vistas impresionantes.
En los meses de verano donde el calor aprieta y parece que no hay ninguna solución, ir a la piscina resulta uno de los planes más entretenidos y refrescantes que hacer. El problema viene cuando la mayoría de las piscinas están completamente masificadas y dedicamos demasiado tiempo a buscar una piscina que no sea muy conocida, y que sea bonita y espaciosa, al igual que completa. En un primer momento, parece una tarea complicada, pero esta puede ser la solución al problema.
Esta piscina es la mejor piscina de España y está muy cerca de Madrid, perfecta para una escapada rápida a uno de los lugares más bonitos de nuestro país. Esta piscina es una de las más largas de España con aproximadamente 4.500 metros de lámina de agua, ideal para disfrutar de un baño con espacio suficiente para moverte libremente. Cuenta con un aforo de 2.305 personas además de tener varias piscinas más incluyendo una infantil.
Hablamos de la piscina de Riosequillo en Buitrago del Lozoya, al norte de la comunidad de Madrid. Buitrago del Lozoya es un municipio que se encuentra a los pies de la sierra de Guadarrama y cuenta con una población de 1973 habitantes. Esta localidad recibe su nombre del río Lozoya, que rodea la localidad.
La mejor piscina de España
La piscina de Riosequillo en Buitrago del Lozoya no solo destaca por su impresionante tamaño, sino que es una de las piscinas mejor cuidadas de todo el país. Ofrece a sus visitantes una amplia variedad de servicios como zonas de descanso con césped, bancos y mesas, además de un amplio bar-restaurante. Por otro lado, la piscina alberga un pinar con merenderos para pícnic y dispone de aparcamiento amplio y gratuito, por lo que es perfecta para visitarla con vehículo particular.
Algo muy importante es que la piscina también está adaptada para personas con movilidad reducida, pues cuenta con un ascensor hidráulico además de sillas anfibias.
Precios y horarios
Los precios de la piscina de Riosequillo varían en función del día de la semana. Para los días de entre semana (de martes a viernes), el precio de la entrada general es de 9 euros por persona, mientras que la tarifa reducida son 6 euros por persona. Los fines de semana y festivos el precio aumenta, llegando hasta los 13 euros por persona para la entrada general y los 9 euros por persona para la tarifa reducida.
En cuanto a los horarios, estos también varían dependiendo del día de la semana. Entre semana la piscina está abierta de 11:00 de la mañana a 20:00 de la noche. Por otro lado, los fines de semana y festivos abre sus puertas a las 10:30 horas y cierra a las 20:30 horas.
Cómo llegar a la piscina de Riosequillo
Para llegar a la piscina de Riosequillo en Buitrago del Lozoya, en caso de salir de Madrid la mejor ruta será a través de la carretera A-1. Este viaje nos tomará alrededor de 1 hora hasta nuestro destino. Por otro lado, si nuestro viaje comienza desde ciudades como Valladolid o Soria, las mejores opciones serán las carreteras A-601 y SG-205 (Valladolid), y las A-11 y Carr. Soria - Plasencia/N-110 (Soria). Ambos viajes cuentan con la misma duración, aproximadamente 1 hora y 45 minutos.
