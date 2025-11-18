La piscina cubierta más bonita de España a la que querrás ir en invierno: está dentro de un antiguo castillo medieval, con bóveda gótica y vidrieras de catedral
Escondida en un histórico hotel restaurante de carretera a solo unos minutos de Burgos.
Es curioso la cantidad de sitios singulares que esconden las carreteras de la España profunda. Y no nos referimos a las estaciones de servicio sin más, sino a lugares inesperados en los que eso de hacer parada y fonda se convierte en un auténtico lujo.
El sitio del que hablamos hoy es un hotel y restaurante abierto a mediados del siglo pasado, en 1959 para ser precisos. Aunque su historia no comienza ahí, sino muchísimo antes, en el siglo XIV para ser exactos.
De esa época es la torre gótica que corona todo el complejo, eje principal del Hotel Restaurante Landa, un alojamiento que es a la vez bar de carretera con aspecto de castillo medieval.
Tan genuino que a lo largo de su historia ha conseguido enamorar a personalidades de todos los tiempos, incluidas la propia Audrey Hepburn, la famosa actriz de Hollywood que dicen se hospedó en este mágico lugar solo un año después de su apertura.
Las dos cosas más famosas de este lugar
Hay dos motivos por los que uno debe parar en este lugar, situado en el kilómetro 235 de la autopista A1 (dirección Burgos). El primero de ellos es su bar restaurante, especializado en asados de lechazo, como no podía ser de otro modo en esta provincia en la que todo gira en torno a este producto, uno de los más demandados en Navidad y que aquí pueden consumir durante todo el año.
Poco (en realidad mucho) se habla de la excelencia de este lugar, tanto en el producto como en la experiencia de comer en un salón castellano y típicamente acogedor: como si fuera una casa de huéspedes (que en realidad, lo es) con mesas repartidas entre una zona con chimenea, un salón con vidrieras y un porche acristalado. El suelo de terrazo antiguo, las cortinas de tapicería, las lámparas de forja y la vajilla de La Cartuja, hacen el resto.
En la mesa los huevos con morcilla (por supuesto, de Burgos), las mollejas o el lechazo asado, que para eso es uno de los platos más típicos no solo de Landa sino de toda la comunidad. "Si vas a pasar rápido, llama por si acaso. Si vienes a quedarte, reserva". El que avisa, no es traidor.
Una de las piscinas más bonitas del mundo
Y luego está la piscina. Ese sí que es el secreto mejor guardado del lugar, solo conocido por aquellos que se han alojado en este singular alojamiento. Es una piscina cubierta única en el mundo, situada en el interior de la torre medieval.
Es tan exclusiva como los siglos de historia que acumulan los gruesos muros que la protegen del exterior, bajo una cubierta de bóvedas y protegida por vidrieras de estilo gótico, como el recinto. El juego de luces y sombras que generan, reflejadas en el agua, es pura magia. Algo inaudito que no se puede ver prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Por algo está considerado como uno de los grandes paraísos del lujo más silencioso.
Síguele la pista
Lo último