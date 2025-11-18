La piscina cubierta más bonita de España a la que querrás ir en invierno: está dentro de un antiguo castillo medieval, con bóveda gótica y vidrieras de catedral

Poco (en realidad mucho) se habla de la excelencia de este lugar, tanto en el producto como en la experiencia de comer en un salón castellano y típicamente acogedor: como si fuera una casa de huéspedes (que en realidad, lo es) con mesas repartidas entre una zona con chimenea, un salón con vidrieras y un porche acristalado. El suelo de terrazo antiguo, las cortinas de tapicería, las lámparas de forja y la vajilla de La Cartuja, hacen el resto.