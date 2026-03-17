Ni los Pirineos, ni los Picos de Europa: la ruta de senderismo más espectacular de España esconde el bosque más antiguo de Europa y está al lado de un pueblo con 40 habitantes

Si bien es cierto que por la zona hay varias rutas, nosotros te traemos la que, desde nuestro punto de vista, es la mejor. Es circular, tiene una distancia de poco más de 1 kilómetro y es apta para toda la familia, por lo que a priori se puede hacer con niños sin ningún problema. Se hace en un tiempo estimado de 30 a 45 minutos y tiene un desnivel muy pequeño de más o menos 14 metros.