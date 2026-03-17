Ni los Pirineos, ni los Picos de Europa: la ruta de senderismo más espectacular de España esconde el bosque más antiguo de Europa y está al lado de un pueblo con 40 habitantes
Es perfecta para hacerla con toda la familia y tiene árboles de más de 2.000 años.
Si te gusta el senderismo y vives en España, eres un privilegiado. El país cuenta con más de 60.000 kilómetros de senderos homologados en lugares tan dispares como la montaña profunda o una zona de costa con vistas al océano. Hablamos de un lugar con una naturaleza privilegiada, por lo que no le faltan rutas con paisajes impresionantes.
Nuestra recomendación para la llegada de la inminente primavera es un plan muy especial: una ruta por uno de los bosques de sabinas más antiguos, densos y mejor conservados de Europa. Se encuentra en Castilla y León, y algunos de sus árboles alcanzan los 2.000 años de edad. Está al lado de un pueblo de menos de 50 habitantes, y ofrece un ambiente que parece hasta mágico.
Un bosque milenario
Nos referimos al Sabinar de Calatañazor, un paraje protegido situado en la provincia de Soria con algunos árboles que incluso superan los 14 metros de altura. Tiene una vegetación adaptada al clima frío de la zona, y en su interior conviven varias especies de animales como corzos, jabalíes y tejones.
Desde 1992 está declarado Reserva Natural, así que forma parte de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León. Alberga aproximadamente 200 árboles por hectárea, por lo que impresiona a cualquiera que lo visite. Además, se encuentra muy cerca de uno de los pueblos más encantadores de España: Calatañazor.
Una ruta tranquila
Si bien es cierto que por la zona hay varias rutas, nosotros te traemos la que, desde nuestro punto de vista, es la mejor. Es circular, tiene una distancia de poco más de 1 kilómetro y es apta para toda la familia, por lo que a priori se puede hacer con niños sin ningún problema. Se hace en un tiempo estimado de 30 a 45 minutos y tiene un desnivel muy pequeño de más o menos 14 metros.
Comienza justo en la puerta de acceso al Sabinar, y cuenta con carteles informativos para poder seguirla fácilmente y no perderse. Aparte de un paisaje y entorno inigualables, una de las cosas más increíbles del paseo es el viaje que te permite hacer al pasado. Aunque las veas en perfecto estado, algunas sabinas tienen tantos años que son como fósiles vivientes.
Un pueblo encantador
Tras terminar la ruta, no deberías irte sin visitar Calatañazor, un pequeño pueblo de aproximadamente 40 o 50 habitantes declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1962. Es una de las villas medievales más encantadoras de España y cuenta con monumentos como la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo, el Castillo de los Padilla, la Ermita de la Soledad y una muralla que la rodea. Perderse en sus calles se siente como vivir en un cuento.
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