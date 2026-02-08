No, no es el Pirineo: estos pueblos del Vallès se han hecho virales por conservar sus casas centenarias de piedra

Cuando las guías hacen recomendaciones de “los pueblos medievales más bonitos de Catalunya” y sucedáneos pasan de puntillas por Barcelona. Incluso los vídeos de ‘influencers’ con recomendaciones rurales obvian la provincia, apuntando la mayoría de las recomendaciones entre Girona y Lleida. Por eso, cada vez hay más gente dispuesta a hacer arqueología municipal y buscar rincones fuera de los circuitos más turísticos, incluso en las urbanas cercanías de Barcelona. Porque sí, a veces los ‘pixapins’ quieren gritar ‘què maco! sin tener que pegarse dos horas de coche.