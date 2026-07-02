El pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"

La belleza y encanto que desprende cada uno de los pueblos de Andalucía hace casi imposible poder escoger el más bonito de cada provincia. Una ardua tarea que se han propuesto conseguir los expertos en viajes de la revista 'National Geographic', que han escogido el pueblo más hermoso de cada territorio y que, en el caso de Sevilla, ha tenido un claro vencedor: la localidad de Osuna.

Vista de la ciudad ducal de Osuna. Declarada sitio histórico-artístico. Provincia de Sevilla. Sur de España / Istock / Shootdiem

"Cada una de estas localidades puede presumir de sintetizar, con belleza y carácter, la singularidad de cada pedacito de la región", ha señalado sobre la elección de los pueblos más bonitos de Andalucía, que ha tenido en Osuna el escogido de la provincia de Sevilla.

Redacción Viajar

Patrimonio, historia y cultura en la Campiña sevillana

Sobre los motivos que les ha llevado a escoger a Osuna como el mejor de toda Sevilla, la revista se ha mostrado tajante: su riqueza patrimonial, histórica y cultural hacen que la decisión sea fácil.

Explora la impresionante arquitectura renacentista española en Osuna, Sevilla / Istock / IMAGEBYPETER

"A mediados del siglo XVI, los deseos de ganar posiciones en el ajedrez de las casas nobiliarias llevaron a la familia Téllez Girón, condes de Ureña, a impulsar el desarrollo de Osuna como capital de su señorío", ha comenzado asegurando la revista.

La Colegiata, la Universidad y el legado monumental de Osuna

Tal y como ha explicado, esta localidad de la Campiña sevillana vio emerger en pocas décadas a edificios renacentistas como la Colegiata de Santa María de la Asunción o la Universidad, además de una veintena de iglesias, monasterios y conventos como el de la Encarnación o el de la Concepción y cuatro hospitales.

Explorando el panteón ducal de la colegiata en Osuna, España / Istock / Felipe Rodriguez

"Este afán constructivo continuó hasta el siglo XVIII, como se puede ver en varias casas señoriales que mantienen su esplendor", ha afirmado.

La calle San Pedro, una de las más bonitas de Europa

Y, según ha explicado, la mayoría de estas edificaciones de gran valor histórico y patrimonial se encuentran en la calle de San Pedro, "catalogada por la Unesco como una de las más bonitas de Europa".

"Aquí se codean grandes palacios con sus fachadas con balcones de hierro forjado y escudos heráldicos, como el de los marqueses de la Gomera (actual hotel de lujo), la Cilla del Cabildo o el barroco palacio de los Cepeda", ha recalcado la publicación.

La fachada del Palacio de las Marquesinas de la Gomera en Osuna, España / Istock / Felipe Rodriguez

En esta calle de apenas 300 metros se puede encontrar la grandeza arquitectónica más pura y compleja de Sevilla gracias a sus portadas de recuerdos clasicistas, escudos heráldicos e intrincadas forjas en sus balcones.

Casas solariegas y el casco histórico mejor conservado de Andalucía

Una vía que se ha convertido a través de sus casas solariegas y palacetes de la evolución de todos los estilos arquitectónicos que han definido a España a lo largo de los siglos.

Plaza Mayor de Osuna, Sevilla, España / Istock / Carlos Koblischek

Además, la localidad también cuenta con el casco histórico mejor conservado de la comunidad autónoma, lo que le hizo ser nombrado en 1967 como Conjunto Histórico Artístico.

Gastronomía, Plaza Mayor y bizcochos marroquíes

Y para completar la visita a Osuna, la revista ha aconsejado disfrutar de su gastronomía y los principales enclaves de la localidad.

El Antiguo Patio Universitario de Osuna bajo un cielo despejado / Istock / Felipe Rodriguez

De ese modo, ha afirmado: "En su Plaza Mayor se sugiere tomar un café con los bizcochos marroquíes (como los elaborados por las monjas del Monasterio de la Purísima Concepción)".

Osuna, escenario de Juego de Tronos y otros pueblos elegidos

La belleza y riqueza de Osuna ha hecho que, además, haya sido escenario de distintas producciones audiovisuales, como 'Carmen' o 'Callas Forever', aunque uno de sus hitos más destacados es el uso de la plaza de Toros para la grabación de la serie 'Juego de Tronos'.

Museo y monasterio, Osuna, España / Istock / Caronb

Durante la filmación, este enclave se convirtió en la fosa donde Daenerys Targaryen montó uno de sus dragones por primera vez. "En el Salón de Hielo y Fuego, en el Museo de Osuna, se pueden conocer más detalles de las grabaciones de 2014", ha recalcado la revista.

El resto de pueblos de Andalucía escogidos por los expertos de National Geographic como los mejores de cada provincia son Aracena (Huelva), Frigiliana (Málaga), Iznájar (Córdoba), Baeza (Jaén), Pampaneira (Granada), Mojácar (Almería) y Vejer de la Frontera (Cádiz).

Fuente: El Correo de Andalucía