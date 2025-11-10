El pintoresco pueblo de Castilla-La Mancha que sirvió de inspiración a Camilo José Cela: alberga un emblemático balneario y es perfecto para disfrutar del silencio otoñal
Con imponentes saltos de agua dentro de su término municipal, es una de las localidades con mayor belleza de la provincia de Guadalajara.
En su libro Viaje a la Alcarria, el escritor Camilo José Cela, uno de los mayores representantes de la literatura de nuestro país, plasmó una visión minuciosa y poética de la vida en dicha comarca en el que fue su primer ensayo de la llamada España profunda.
Comarca natural situada en su mayor parte en la provincia de Guadalajara, la Alcarria fue descrita por Cela como “un hermoso país al que a la gente no le da la gana ir”. Y es que, este hermoso rincón, con colinas ondulantes y extensas campiñas y campos de lavanda, cuenta además con pueblos de una asombrosa arquitectura popular y un rico patrimonio monumental.
Durante su recorrido por la comarca, Camilo José Cela hizo parada en diecisiete pueblos, mostrando tanto la belleza del entorno natural como la cotidianidad de sus gentes; sin rehuir nunca de mostrar la dureza de la vida en el campo y la pobreza en que se encontraban sumidos algunos de esos pueblos.
Un enclave repleto de cascadas
Uno de los diecisiete pueblos que visitó Cela en su expedición por la comarca es la localidad de Trillo, situado a orillas del río Tajo, en el punto en que el Cifuentes vierte sus aguas en él.
A poco más de hora y media en coche de Madrid, Trillo se erige no solo como un punto ideal para ir a relajarse, sino como el punto de partida perfecto para descubrir la comarca natural de La Alcarria, siguiendo los mismos pasos que Camilo José Cela hizo en su día para escribir su libro.
Quizás el mayor reclamo y atractivo para los visitantes que podemos encontrar en Trillo son los saltos de agua que produce el río Cifuentes a su paso por el pueblo. La más imponente de las cascadas es la del Chorrerón, un impresionante salto de más de 15 metros de altura que ofrece una mágica postal tanto visual como sonora.
Justo al lado de la cascada se halla la Casa de los Molinos, el que se cree que es el edificio más antiguo del pueblo, con origen en el siglo XII. Antiguamente destinado al molido del grano impulsado por la fuerza del agua, en la actualidad alberga el Museo de la Energía “Prometeion”, que se puede visitar de martes a domingo.
En la misma plazuela de San Blas donde está el Museo Prometeion se encuentra otro museo de gran relevancia para la localidad, el Museo Etnológico. Ubicado en la antigua ermita de de San Blas, el museo se acerca a la vida cotidiana del pueblo en la época pre-industrial, con una exposición compuesta por piezas donadas por los ciudadanos del entorno.
Siguiendo el curso del Cifuentes llegamos a su punto de afluencia con el Tajo. Es aquí donde se eleva el puente sobre el Tajo, que data del siglo XV y es la construcción más emblemática del municipio.
A una de las entradas del pueblo se erige el Rollo Jurisdiccional, una gran columna de piedra levantada sobre una plataforma circular que data de la primera mitad del siglo XVII, y que tanto servia para marcar el límite de la localidad, como punto donde se impartía la justicia durante Edad Media.
En una esquina de la plaza mayor del pueblo se halla la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida a principios del siglo XVI en estilo renacentista. Con una sola nave, de sus tres puertas originales, hoy en día se conserva la lateral; la principal y más vistosa, en la fachada sur, quedó bloqueada con la construcción de viviendas.
Senderismo por la zona
Entre Trillo y Viana de Modéjar se elevan dos picos gemelos de más de 1.100 metros de altitud que reciben el nombre de “Tetas de Viana”, y que desde 2006 están declarados Monumento Natural.
De dificultad media, el recorrido tiene una longitud total de unos 11 kilómetros, y atraviesa maravillosos paisajes que combinan bosques y páramos, y en los cuales se pueden ver, sobrevolando la zona, ejemplares de aves rapaces.
Unos días de relax
Situado a las afueras del pueblo, el Balneario de Trillo, con su hotel de 4 estrellas, invita a todos aquellos que lo visitan a entrar en el más profundo estado de relajación y tranquilidad, todo con la ayuda de sus aguas termales y mineromedicinales.
La joya del balneario es su piscina activa, la cual está dotada de un circuito hidrotermal, con piscinas de burbujas, chorros de agua, e hidromasaje. Para profundizar en la relajación, también dispone de termas romanas. La sala de relax y las cabinas de tratamientos terapéuticos y estéticos completan la zona termal del balneario.
Integrado dentro del Programa de Termalismo del IMSERSO, cuenta además con diferentes promociones y bonos, con precios a partir de los 39€, con los que poder disfrutar de sus instalaciones y su entorno.
