El pinar más espectacular de Canarias está en uno de los pueblos más bonitos del mundo según la ONU: naturaleza en estado puro y tradición canaria

En el interior del parque se encuentra Artenara, un pueblo que no se parece a ningún otro de la isla. Es el municipio situado a mayor altitud de Gran Canaria, pero no se queda ahí. También es uno de los más impactantes por su arquitectura de casas cueva, excavadas directamente en la roca volcánica. Estas viviendas no son un reclamo turístico reciente, sino que son una forma tradicional de habitar la montaña, con una temperatura interior estable durante todo el año. Artenara ha sabido conservar este patrimonio sin convertirlo en un decorado para Instagram o Tik tok, y eso fue uno de los motivos por los que en 2023 fue considerado para Best Tourism Village por la ONU (UNWTO). El reconocimiento no premia solo la belleza, sino la gestión sostenible del territorio, la conservación de la identidad local y la integración del turismo sin romper el equilibrio.