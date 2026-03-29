La diminuta pero valiosa joya que guardan los vecinos de la calle más especial de España: una piedra con forma de corazón y pintada de color rojo que esconde la historia de amor más bonita jamás contada

La versión más extendida dice que esta historia viene de hace más de una década. Como todos los meses aparece pintada como nueva e impecable, la historia popular cuenta que eso se debe a una mujer mayor que, fiel a una promesa, la mantiene impoluta cada mes. A punto de quedarse viuda, le prometió a su marido (quien le solía pintar corazones cuando eran jóvenes) que seguiría pintando aquella piedra cercana a su casa para que, cuando él "bajara a visitarla", supiera que le seguía esperando.