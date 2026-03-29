La diminuta pero valiosa joya que guardan los vecinos de la calle más especial de España: una piedra con forma de corazón y pintada de color rojo que esconde la historia de amor más bonita jamás contada
El corazón rojo escondido en una calle discreta de Córdoba ha pasado de ser un gesto anónimo a un punto que muchos visitantes intentan encontrar.
En Córdoba, no todo lo que llama la atención está en los grandes monumentos y para apreciarlo hay que fijarse en los pequeños detalles. En la calle Armas, una pequeña piedra pintada de rojo con forma de corazón se ha convertido en uno de esos elementos que muchos visitantes buscan hasta encontrarlo, porque no destaca a primera vista, pero cuando alguien la señala, cambia la forma de recorrer la calle.
La piedra no forma parte del patrimonio histórico ni aparece en guías oficiales, pero eso no ha impedido que gane protagonismo en los últimos años, cuando su presencia ha empezado a viralizarse entre viajeros.
Quien llega a la calle Armas cono la intención de encontrarla lo hace por la historia de amor que la acompaña. No hay una versión única: se habla de una promesa, un recuerdo, un gesto dejado para alguien concreto. Ninguna de estas historias está documentada, pero eso no ha frenado su difusión en redes sociales. Más bien al contrario: esa falta de una explicación cerrada ha contribuido a que cada visitante la interprete a su manera.
La versión más extendida dice que esta historia viene de hace más de una década. Como todos los meses aparece pintada como nueva e impecable, la historia popular cuenta que eso se debe a una mujer mayor que, fiel a una promesa, la mantiene impoluta cada mes. A punto de quedarse viuda, le prometió a su marido (quien le solía pintar corazones cuando eran jóvenes) que seguiría pintando aquella piedra cercana a su casa para que, cuando él "bajara a visitarla", supiera que le seguía esperando.
Esta romántica historia podría ser solo fruto del imaginario popular, pues otras versiones hablan de una niña de seis años que usó el pintauñas de su abuela para jugar en la calle y acabó haciendo esta pequeña obra de arte callejera que hoy en día mantienen intacta los vecinos.
La calle Armas, un rincón tranquilo en el entramado histórico
Lo que sí parece claro es que es algo reciente y que cuando se incorporó a esta calle cordobesa no se hizo con la intención de convertirse en reclamo. Pero, en una ciudad llena de historia y monumentos impactantes, es esa sencillez la que ha jugado a su favor.
La calle Armas forma parte del casco histórico de Córdoba, a pocos minutos de la Mezquita-Catedral, aunque es más discreta que otros puntos más conocidos, como la Calleja de las Flores. Pese a su popularidad reciente, no encontrarás grandes concentraciones de curiosos, por lo que podrás recorrerla con más calma hasta encontrar este pequeño detalle romántico.
El trazado de la calle sigue el modelo tradicional del centro histórico, con calles estrechas y sin grandes reclamos monumentales, por lo que la piedra roja encaja de forma natural sin alterar el carácter de la calle ni romper su estética.
Encaja tan bien que quien llega a la calle Armas sin saber nada de la piedra probablemente pasará de largo. Aquí no hay señales ni indicaciones que te lleven a ella. Tienes que fijarte por tu cuenta.
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