No es Petra, es España: las ruinas más impresionantes del país son también las más desconocidas
Lo llaman la 'pequeña Petra' de Andalucía y su arquitectura es tan bella como impresionante.
No hace falta viajar hasta Oriente Medio para toparnos con uno de los destinos más impresionantes del mundo. Petra siempre ha llamado la atención de viajeros de todos los rincones del planeta, aunque últimamente, a causa de los conflictos en la zona, son muchos los que se abstienen de visitarla. Es una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, ubicada en Jordania desde el siglo VII. Lo que hoy se ve son tan solo los restos de la antigua capital nabatea.
Era una ciudad para los difuntos, pero también contaba con palacios, templos, negocios, almacenes, casas y espacios públicos, por lo que se consideraba una de las urbes más prósperas del país, con una bella arquitectura tallada en piedra arenisca. En España tenemos la suerte de tener un símil andaluz que ha fascinado a múltiples personas, también celebridades. Como Mario Vargas Llosa, que cuando la vio en 2008 dijo: "Me siento en el corazón de Petra".
Un paseo por la Petra andaluza
Desde entonces, el Coto Las Canteras se conoce como 'la pequeña Petra' de Andalucía. Está ubicado en Osuna, Sevilla, y su uso como cantera se remonta a hace más de 2.000 años. En aquella época habitaban en la zona los turdetanos, uno de los pueblos prerromanos más avanzados de la Península Ibérica, que se aprovechaban de los materiales que podían extraer de allí. Poco a poco, va perdiendo utilidad, pero en el siglo XVI la actividad se intensifica.
Tras los turdetanos llegan los romanos, con técnicas más avanzadas. De aquí tomaron los materiales para construir murallas, teatros y calzadas de la antigua ciudad de Urso, que hoy es Osuna. En la Edad Media también se beneficiaron de ella, utilizando sus piedras para levantar iglesias, fortificaciones y murallas en la región. Mucho más tarde, entre los siglos XVIII y XIX, aumenta la demanda de sillares y la explotación se intensifica hasta el XX.
De caer en el olvido a ser reconocido como joya turística
El Coto Las Canteras cae completamente en el olvido durante años, pero a comienzos del siglo actual comienza a recuperarse como el tesoro que siempre había sido. Lo que hoy se puede ver son solo recuerdos de lo que fue. Se conservan los restos de la ermita de la Vía Sacra erigida en el siglo XVII, pero casi todas las obras son del año 2004. Francisco Valdivia Gómez fue el encargado de hacerlas, inspirándose en el antiguo arte íbero.
Todas las esculturas y relieves se reparten por los 4.000 metros cuadrados de jardines que se conservan en el interior de las Canteras. Algunas de las más destacables son el Cornicen de Osuna o la estatua en el prótomo íbero de carnero de la ciudad. Así como 'El guardián del Coto Las Canteras', el león más representativo; un búho de 1,2 metros de altura; una fuente con la cabeza de un lobo; o un sillón de estilo íbero desde donde contemplar el paisaje.
Aunque lo más impresionante es el retablo de 1,25 metros de profundidad, 8,5 de ancho y casi 13 de alto, considerado uno de los más antiguos y grandes del país. Está inspirado en un extracto del libro 'Fortaleza íbera en Osuna' de Arthut Engel y Pierre Paris, y en él se puede apreciar el simbolismo en torno a la gratificación de recoger los frutos sembrados. El retablo y el resto del recinto pueden visitarse pagando una entrada de 4 euros (a partir de 10 años) o 6 para una visita guiada.
Síguele la pista
Lo último