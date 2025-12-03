No es Petra, es España: las ruinas más impresionantes del país son también las más desconocidas

Todas las esculturas y relieves se reparten por los 4.000 metros cuadrados de jardines que se conservan en el interior de las Canteras. Algunas de las más destacables son el Cornicen de Osuna o la estatua en el prótomo íbero de carnero de la ciudad. Así como 'El guardián del Coto Las Canteras', el león más representativo; un búho de 1,2 metros de altura; una fuente con la cabeza de un lobo; o un sillón de estilo íbero desde donde contemplar el paisaje.