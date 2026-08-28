El periodista que dejó Madrid por una casa en ruinas de la Ribeira Sacra: "Este lugar te obliga a repensar el ritmo, el vínculo con la tierra"

Hay lugares a los que no se llega por un simple plan de viaje, sino una necesidad real de desconexión y de poder reencontrarse con uno mismo, este fue el caso del periodista, comunicador político y activista ecológico, Jose Vicente Barcia, quien dejó el ruido y las prisas de la ciudad por una casa en ruinas de la Ribeira Sacra, una zona de gran valor natural, histórico y cultural situada en el interior de Galicia, entre el sur de la provincia de Lugo y el norte de la provincia de Ourense.

Adriana Fernández

Su principal destino fue Sober, un pueblo de Lugo marcado por la tranquilidad y la paz de sus ríos y montañas. Llegó aquí para dirigir un proyecto de la cooperativa Ecooo, que consiste en la reparación de una casa grande y antigua de Donelle en Gundivós y transformarla en un centro de enseñanza sobre el medio ambiente, pero sin duda, Galicia le provocó un flechazo a primera vista. Barcia decidió dar un paso más allá y compró una casa en ruinas en la aldea de Tabouzos, un núcleo de viviendas entre Lobios y Amandi. Para él, la Ribeira Sacra no solo es un paisaje bonito de montañas: “Este lugar te obliga a repensar el ritmo, el vínculo con la tierra", explica en conversación con El Progreso de Lugo.

El río Sil serpentea entre laderas cubiertas de viñedos en A Ribeira Sacra / Istock / LuisVilanova

Otro caso muy similar fue el caso de Tomás Vallavenete, quien decidió dejar atrás su vida en la ciudad para ser el primer vecino de Solanell, una aldea despoblada en los Pirineos de Lleida que llevaba casi 40 años sin un solo habitante. Allí aceptó el reto de empezar de cero en un pueblo completamente en ruinas, para él no es un castigo, una elección que le cambió la vida: “Es una soledad querida. Lo malo es cuando estás aislado y no deseas estarlo, pero el sosiego y la paz que tienes en este rincón no los encuentras en ningún otro lugar”, explicaba.

El refugio gallego que enamoró a Jose Vicente Barcia

Entre los municipios de Lobios y Amandi, la diminuta aldea de Tabouzos es de esos lugares que tienes que descubrir sin prisa ni guías rápidas. Protegida como Bien de Interés Cultural y Reserva de la Biosfera, destaca por sus casas de piedra que parecen un lienzo en blanco.

Doade, Sober. Ribeira Sacra, Lugo. Galiza / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Cerca podrás disfrutar de su Mirador de O Boqueiriño, situado en la Parroquia de Bolmente, en el municipio de Sober que te permitirá disfrutar de las impresionantes vistas del Cañón del Sil o su iglesia románica de San Mamede de Amandi, también conocida como “la catedral del Románico de la Ribeira Sacra”, destaca por su ábside semicircular con una galería de arcos apoyados en columnas finas y sus famosos capiteles tallados en piedra.

Carretera rural en Amandi, Ribeira Sacra, Galicia, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

La Ribeira Sacra: el tesoro natural y cultural más destacado de Galicia

En septiembre de 2021, la Unesco declaró la Ribeira Sacra como Reserva de la Biosfera por su característico paisaje cultural único de cañones, monasterios y viñedos. Sin duda, en tu visita no puede faltar incluir paradas obligatorias de lugares declarados Bien de interés Cultural, como el Monasterio de San Pedro de Rocas, el conjunto rupestre más antiguo de toda Galicia o los famosos monasterios románicos de Santo Estevo y Santa Cristina de Ribas de Sil, declarados en 1923 como Monumento Histórico-Artístico.

Santo Estevo de Ribas de Sil / Istock / MEDITERRANEAN

Aparte de su riqueza arquitectónica, sus impresionantes vistas también son dignas de ver y es que, cuenta con una gran cantidad de miradores como el meandro del Cabo do Mundo o los Balcones de Madrid, al borde del Cañón del Sil, uno de los paisajes más icónicos que se puede recorrer en un catamarán por el río o si prefieres verlo desde su altura.

Vista del Cañón del Sil desde Miradoiro da Columna en Parada de Sil / Istock / Rudolf Ernst

La leyenda de los Siete Obispos y los Anillos Mágicos

Todo lugar cuenta con su leyenda, y como no la Ribeira Sacra tiene la suya propia. La famosa leyenda cuenta que entre los siglos X y XI, nueve obispos renunciaron a sus cargos y se retiraron a este monasterio rodeado de bosques para dedicar el resto de sus vidas a la oración y la meditación.

Viñedos en otoño, vista de la Ribeira Sacra, Galicia, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Tras morir, sus cuerpos fueron enterrados en el claustro del monasterio, conocido como el Claustro de los Obispos, se decía que las urnas donde descansaban obran milagros y sanaban enfermos. Además, cada obispo tenía un anillo eclesiástico al que se le atribuían poderes curativos, estos anillos se custodiaban en una arqueta sagrada y atrajeron durante siglos a muchos peregrinos de todas partes de España en busca de remedio para sus males.