Un periódico británico la coronó como la mejor playa del mundo y está en España: arena blanca, agua turquesa y un parque nacional al que solo se llega en barco

Se le conocen como “las Caribe Gallega”, en pleno corazón de las Rías Baixas, cerca de la entrada de Ría de Vigo, hablamos del famoso y divino archipiélago Islas Cíes en Galicia, concretamente la ciudad de Vigo. Este espectacular paraíso lo forman tres islas principales donde destacan su arena fina blanca y sus aguas turquesas que harán que te teletransportes a otro lugar del mundo, estas son Monteagudo, Do Faro y San Martiño. Y ante la preocupación por su ecosistema tanto terrestre como marino, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2002 y uno de los lugares más protegidos y cuidados de la península ibérica y como para no, si en un auténtico paraíso y sin salir de España.

Adriana Fernández

Si os hablo de Playa de Rodas, uno de los rincones que dieron fama a este gran archipiélago. Tiene más de un kilómetro de longitud y su forma de media luna hace que sea un elemento muy característico de esta playa, une las playas de Monteagudo y Do Faro, donde podrás dar un paseo tranquilamente disfrutando de las mejores vistas del litoral.

Playa Praia de Nosa Senora en Islas Cíes, arena blanca y agua turquesa clara, Galicia, España / Istock / Rudolf Ernst

Uno de los más prestigiosos diarios británicos “The Guardian” la eligió hace unos años como “la mejor playa del mundo” aunque también diría que es la mejor playa para los valientes, ya que su temperatura de 15 °C no es apta para todo tipo de públicos. Si tu plan A es estar al sol este lugar es para ti, pero si tu plan B es hacer una ruta de senderismo, también es para ti, lo bueno de las islas es que permiten realizar variadas actividades dependiendo de los gustos de sus visitantes.

iStock 1192469038 (1) / Istock / GAPS Photography / Arjan de Jager; Arjan de Jager

La ruta más popular es la ruta del Monte Faro con 7,4 kilómetros de ida y de vuelta. En la ruta de Alto do Príncipe, su recorrido es mucho más corto de unos 3 kilómetros en total y aquí encontrarás la famosa formación rocosa “La Sillita de la Reina”. Es muy normal que durante tu ruta te puedas encontrar con diversa fauna como los cormoranes cornudos y otras aves marinas protegidas.

Como llegar a las Islas Cíes

La única forma de llegar a las islas es mediante barco, pero hay diferentes navieras que te llevan hasta este lugar desde distintos puntos de salida como son Vigo, es el punto de partida donde más gente suele salir para llegar al destino, en Cangas del Morrazo, Baina o Portonovo. Este trayecto es realmente fácil y es que solo son 40 minutos y su precio tanto de ida como de vuelta es de 18,50 euros en total.

Agua cristalizada de Portonovo a la bahía / Istock / treeffe

La Xunta de Galicia está muy comprometida con el ecosistema y para asegurar su bienestar, es obligatorio obtener un permiso previo, pero no para todas las personas, sino que al día solo pueden acceder al archipiélago un total de 1800 personas. Este trámite es completamente gratuito y obligatorio, así que nuestra recomendación desde viajar es solicitarlo con muchos meses de antelación sobre todo si tu plan es ir en épocas festivas como Semana Santa o en estos meses de verano donde está mucho más solicitado e ir se vuelve mucho más complicado.