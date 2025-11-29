Una escapada imprescindible para el otoño: el 'pequeño Tíbet portugués' a solo una hora de Vigo

Pero la estampa no es el único atractivo del lugar, desde Arcos de Valdevez parte una ecovía que llega hasta Sistelo en un recorrido de gran belleza. Siguiendo el recorrido podremos disfrutar de lugares como el Paço de Giela, la playa fluvial da Valeta, el río Ázere, el puente de Vilela o la Casa do Castelo en Sistelo. La famosa Ecovía do Vez pasa por el Pequeño Tíbet portugués a través de un sorprendente recorrido de agua, bosque y montaña.