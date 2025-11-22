El pequeño pueblo de Teruel donde nacen dos de los ríos más importantes de España

La naturaleza tiene un gran peso en Guadalaviar que en otoño se transforma en un paraíso para los amantes de las setas. Además, hasta mediados de octubre se puede contemplar en la zona la berrea de los ciervos, un espectáculo en el que los machos emiten un profundo bramido para dominar su territorio y para que el resto de ciervos no se acerquen a sus hembras. La localidad también se ha sumado a la iniciativa starlight y será uno de los mejores lugares de Aragón para ver el eclipse de 2026.