El pequeño pueblo de Teruel con casi 500 bodegas excavadas en la roca: "Son un lugar de reunión para las familias"

Durante la Guerra Civil, estas cavidades sirvieron como refugio para protegerse de los bombarderos. En la actualidad, sin embargo, han recuperado su uso tradicional: conservar el afamado vino de Alacón, que se sigue elaborando de la manera tradicional, y conservirse en lugar de reunión para las familias y cuadrillas de amigos del pueblo, sobre todo en verano. Estas bodegas, muy difíciles de encontrar en otras localidades, son uno de los mayores orgullos para los alaconeros.