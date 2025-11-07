El pequeño pueblo de Tarragona con un balneario impresionante: rodeado de naturaleza, con calles empedradas y una excelente gastronomía local

Con vestigios históricos de la época ibérica y de la Hispania romana, es a lo largo del siglo XII, cuando se construyó la primera parte de la muralla, que Montbrió del Camp empezó a existir realmente como población propiamente dicha. Desde entonces, el pueblo, situado en el centro de la plana del Camp de Tarragona, basa su economía en la agricultura de regadío y secano, con el conreo de olivos, viñedos o melocotoneros; así como en la industria, con fábricas dedicadas a varios sectores.