El pequeño pueblo de Tarragona con un balneario impresionante: rodeado de naturaleza, con calles empedradas y una excelente gastronomía local
En plena Costa Daurada, este encantador pueblo, que combina a la perfección campo, montaña y playa, es una destinación insuperable para una escapada de fin de semana este noviembre.
Parece que este año, en algunas zonas del territorio, el otoño se está haciendo de rogar. Pero no desesperemos; ya es noviembre y el frío empieza por fin a asomar la nariz, lo que significa que ya llega la época ideal para ir a relajarse a un balneario (aunque, para qué mentir, todo el año es la época ideal para ir de balneario).
A menos de media hora en coche de Tarragona, al pie de las montañas de Prades y el parque natural de la Serra del Montsant, encontramos un pequeño municipio lleno de encanto, y el cual ofrece todo tipo de experiencias, como itinerarios culturales, rutas de senderismo, o el único centro termal de Tarragona.
Con vestigios históricos de la época ibérica y de la Hispania romana, es a lo largo del siglo XII, cuando se construyó la primera parte de la muralla, que Montbrió del Camp empezó a existir realmente como población propiamente dicha. Desde entonces, el pueblo, situado en el centro de la plana del Camp de Tarragona, basa su economía en la agricultura de regadío y secano, con el conreo de olivos, viñedos o melocotoneros; así como en la industria, con fábricas dedicadas a varios sectores.
Una escapada a medio camino de la montaña y la playa
El pueblo también vive bastante del turismo rural que propicia el entorno, con la existencia de hoteles y casas de “pagès” rurales, y restaurantes donde poder disfrutar de la excelentísima gastronomía local.
La belleza de la villa reside en el testimonio histórico visible en las calles del casco antiguo, que conservan su estructura medieval. Esto se hace evidente en la plaza de la Vila y los callejones que la rodean, así como los tres edificios religiosos que se encuentran en el núcleo antiguo.
De estos edificios religiosos, el más destacado es la parroquia de Sant Pere Apòstol, un edificio de estilos barroco y renacentista construido entre los siglos XII y XVII, y en el interior del cual se conserva un monumental órgano de estilo barroco del siglo XVIII.
Los otros dos edificio religiosos del núcleo antiguo son la iglesia del Carmen, construida en el siglo XIX en un estilo neoclásico, y la ermita de Sant Antoni de Pàdua, construida en el 1704 en estilo barroco, y cuya vuelta se dice que fue pintada por Marià Fortuny.
Repartidas por las calles del pueblo se erigen también cantidad de casas que conservan casi intacta su estructura medieval original. Algunas de éstas son Ca la Maria Antònia Llaberia, Cal Roberto Mitger, Casa Persèfone, o Cal Baldrich.
Dentro de los límites del mismo municipio existen varios itinerarios para descubrir más profundamente la historia y la cultura del pueblo. Uno de estos es la ruta de los relojes de sol, que descubre los más de doce, tanto históricos como contemporáneos, que demuestra el rico patrimonio gnomónico de la villa.
Aprovechando el gran entorno natural del que goza Montbrió del Camp, con un territorio de lo más agradable para hacer caminatas, son varias las rutas de senderismo (todas ellas circulares y con inicio en el pueblo) que permiten conocer la zona de una manera relajada apta para toda la familia.
Un descanso más que merecido
Con una estación de aguas termales conocidas desde la época de los romanos, el Hotel Termes Montbrió fue premiado como el mejor resort & spa de Europa. Participa, además, en el programa de termalismo del IMSERSO, permitiendo así a los pensionistas disfrutar de un alojamiento de bienestar y relax a precios asequibles.
Las instalaciones del balneario son de primera clase, con piscinas termales (tanto exteriores como interiores); áreas de tratamiento adaptadas a las necesidades de cada huésped, entre los que se incluyen masajes terapéuticos, tratamientos antiestrés, y tratamientos específicos para problemas de salud; y los Jardines de l’Horta Florida, un extenso jardín romántico abierto al público que ofrece un entorno relajante por el que dar un paseo.
Paraíso gastronómico
Todavía hoy en día, Montbrió conserva platos de la cocina más tradicional de la zona, de entre los que destacan sobretodo la “coca de recapte”, el arroz a la cazuela de pagès, el conejo con caracoles dulces, o las habas de gitano. En cuanto a los postres, los más conocidos son la “coca d’ou”, los “bunyols de genoll”, o les “torrades de Santa Teresa”.
Tierra de viñas, el licor por excelencia del municipio es el moscatell, un vino dulce de la DO Tarragona que, servido siempre bien frío, es el acompañamiento perfecto para los postres.
Un elemento de la cocina del territorio que es, sin duda alguna, inmejorable, es el aceite de oliva, incluido en la DO Siurana y elaborado principalmente con oliva arbequina. Y es que, además, Montbrió del Camp pertenece a la ruta cicloturística del aceite, que recorre siete pueblos productores de aceite de la zona y muestra los campos donde se conrean los olivos de los que sale uno de los aceites de oliva virgen extra de arbequina más preciados del mundo.
