Un pequeño pueblo de mil habitantes de Huesca acogerá en mayo una prestigiosa cita mundial sobre arquitectura

Los participantes podrán trabajar directamente con técnicas como la tapia, el adobe reforzado, los revestimientos de cal y tierra, el empleo de BTC, las bóvedas de adobe o la restauración de muros, en una experiencia práctica que refuerza el carácter formativo del encuentro. El programa incluye además un taller específico dirigido a jóvenes de entre 11 y 16 años, con el objetivo de acercar este tipo de arquitectura a las nuevas generaciones. El tercer día se articulará como una ruta patrimonial entre Aragón y Castilla y León que permitirá recorrer paisajes, conjuntos históricos y ejemplos singulares de arquitectura de tierra que jalonan ambos territorios.