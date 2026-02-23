El pequeño pueblo de Huesca que vigila una impresionante iglesia románica: más de 1.000 años de historia documentada y declarada Bien de Interés Cultural

Esta localidad oscense de tan solo catorce vecinos cuenta con una iglesia románica que todavía sigue en pie. Un edificio de más de mil años documentados. Y una declaración de Bien de Interés Cultural que, por sí sola, no conservaría ni una teja si no hubiese gente detrás. El latido de Majones es la iglesia de San Martín de Tours. Se trata de un templo románico de los de verdad, del que se levantaba para durar y cumplir, sin el adorno como objetivo y sin una estética "para turistas" en la cabeza.