El pequeño pueblo de Gran Canaria que deberías visitar esta primavera: la combinación perfecta entre aguas calmadas, arena fina y un ambiente de lo más agradable

El agua sigue el mismo ritmo que la localidad: todo está en calma. Su forma cerrada, protegida por diques, hace que el oleaje sea muy reducido la mayoría de días, por lo que uno se puede baña con más calma que en otras zonas de la isla donde el mar está más expuesto. No es una playa grande, pero sí resulta cómoda por su cercanía al núcleo urbano y por el acceso directo desde las calles principales.