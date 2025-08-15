El pequeño pueblo de España que recibe más turistas que las grandes ciudades de Europa tiene un lago cristalino y un castillo colgado del cielo
Este rincón de Alicante cautiva a todos los que se atreven a mirar más allá; es una auténtica joya, y los turistas (y no tan turistas) lo saben.
Planear las vacaciones puede ser un auténtico calvario, y en la Revista VAJAR lo sabemos. ¿Playa o montaña? ¿Norte o sur? ¿Turismo rural o de sol y playa? Eso, queridos lectores, es cuestión de gustos, y no lo podemos decidir por vosotros. Pero lo que sí podemos es hablaros de destinos que, en nuestra opinión, merecen la pena visitar al menos una vez en la vida. Y quizás este verano es vuestro momento. Hoy os hablamos de Guadalest, un encantador pueblo que no deja indiferente a nadie.
En el corazón del interior de Alicante, a menos de media hora del mar, se esconde un lugar que parece un decorado de cine, literalmente. En Guadalest apenas 200 personas lo llaman hogar, pero cada año lo visitan más turistas que a muchas capitales europeas. No es de extrañar, pues su casco antiguo, encaramado sobre una roca, parece suspendido en el tiempo, con un castillo vigilando el valle y un lago de un azul espectacular que completa la postal.
Un castillo con vistas de otro mundo
La imagen más icónica de Guadalest la da el Castillo de San José, construido en el siglo XI por los musulmanes. Desde aquí se controlaba todo el valle, y aunque terremotos y guerras lo dejaron maltrecho, conserva parte de sus murallas y un mirador que justifica por sí solo la visita. Desde lo alto, el pantano de Guadalest brilla como una esmeralda enmarcada por las montañas de Aitana y Serrella.
Para llegar a la zona alta hay que pasar por el Portal de San José, un túnel excavado en la roca que une la parte nueva con el casco histórico. Cruzarlo es como entrar en otro mundo, y es que, de repente, el ruido se apaga y lo que queda son calles estrechas, piedra antigua y balcones con geranios.
El pantano más fotogénico de Alicante
El embalse de Guadalest es el protagonista de este paisaje. Su color turquesa, que varía según la luz del día, atrae a fotógrafos y curiosos durante todo el año. Desde los miradores del pueblo la vista es espectacular, pero quien quiera acercarse más puede seguir alguna de las rutas que bordean el lago. Caminos entre pinares, el murmullo del agua y el canto de los pájaros son la banda sonora perfecta para perderse sin prisas.
Calles que huelen a historia
Recorrer Guadalest es un ejercicio de descubrimiento constante. Entre sus calles emblemáticas aparecen la Casa Orduña, hoy museo, que permite asomarse a la vida de una familia noble; pequeñas tiendas con artesanía local; y rincones desde los que se adivina el pantano entre las tejas.
Y luego están sus museos, que sorprenden por lo insólitos. Desde el de microminiaturas hasta el de saleros y pimenteros. Un punto divertido que rompe con la solemnidad de tanta piedra y tanta historia.
Miradores para quedarse a vivir
Si algo sabe hacer Guadalest es regalar panorámicas. Desde el mirador junto a la iglesia se abre una vista de 360 grados que va del azul del agua al verde de las montañas. Lo mejor es volver varias veces a lo largo del día, pues la luz de la mañana, la del mediodía y la dorada del atardecer dibujan tres postales completamente distintas.
Más famoso de lo que parece… pero sin perder su calma
A pesar de sus cifras de visitantes (más de dos millones al año), Guadalest conserva una atmósfera tranquila. La mayoría de turistas llega en excursiones de unas horas, así que al caer la tarde el pueblo vuelve a ser ese rincón silencioso y auténtico que enamora.
Cuando el sol se esconde, la luz se vuelve cálida, las calles se vacían y el reflejo dorado del pantano recuerda por qué este lugar se cuela en todas las listas de pueblos más bonitos de España.
