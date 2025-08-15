El pequeño pueblo de España que recibe más turistas que las grandes ciudades de Europa tiene un lago cristalino y un castillo colgado del cielo

Planear las vacaciones puede ser un auténtico calvario, y en la Revista VAJAR lo sabemos. ¿Playa o montaña? ¿Norte o sur? ¿Turismo rural o de sol y playa? Eso, queridos lectores, es cuestión de gustos, y no lo podemos decidir por vosotros. Pero lo que sí podemos es hablaros de destinos que, en nuestra opinión, merecen la pena visitar al menos una vez en la vida. Y quizás este verano es vuestro momento. Hoy os hablamos de Guadalest, un encantador pueblo que no deja indiferente a nadie.