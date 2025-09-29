El pequeño pueblo de España que está enamorado a la clase alta europea: fue hogar de Dalí y está repleto de casas blancas

El recorrido de sus calles conduce hasta la Iglesia de Santa María del siglo XVI en lo alto del casco histórico. En su interior esconde una sorpresa: un retablo barroco dedicado a la Virgen de la Esperanza y el órgano más antiguo de Cataluña. ¡Pero eso no es todo! El Museo de Cadaqués recuerda la huella de creadores locales como Ramon Pichot, mientras que a solo 5 kilómetros se puede visitar la Casa Museo de Salvador Dalí: en 1930, Dalí fue creando allí su hogar, vivió y trabajó allá hasta la muerte de su esposa Gala en 1982, cuando decidió instalarse en el Castillo de Púbol. En la actualidad se pueden ver las habitaciones, los exteriores decorados con objetos de la pareja y, por supuesto, el taller.