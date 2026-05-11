El pequeño pueblo de Castilla que tiene más concentración de arte por metro cuadrado que muchas capitales europeas: tiene 188 habitantes, más librerías que bares y está rodeado por una muralla del siglo XII
A poca distancia de Valladolid se esconde un precioso pueblo de pocos habitantes que ha llamado la atención por su desbordante cultura por metro cuadrado, un detalle que capta a miles de viajeros cada año.
Situado a unos 50 kilómetros de Valladolid se encuentra este pequeño municipio que cada año atrae a miles de visitantes y que ostenta el título de primera 'Villa del Libro' de España desde 2007. Lo que en su día fue una villa medieval es hoy un enclave de apenas 188 habitantes que destaca por una singularidad poco común: alberga más librerías que bares entre sus calles, convirtiéndose en un referente cultural único en España. ¿Te suena?
Calles, espacios públicos y actividades giran en torno a la lectura, y a lo largo del año se celebran numerosos eventos vinculados al mundo editorial. También se encuentran varios museos que son visitados tanto por sus vecinos como por los viajeros que saben valorar la singularidad de este enclave. Además, es considerado uno de los pueblos más bonitos de España y su estética medieval encaja perfectamente con este aire distinguido que tanto le caracteriza.
Un pueblo de menos de 200 habitantes que se ha reinventado a través de la cultura
El municipio de Urueña cuenta exactamente con 12 librerías y cinco museos. Desde la apertura de su primera librería en 1992, el municipio ha impulsado un modelo basado en el turismo literario. Hoy, además de librerías, cuenta con espacios como el Museo del Cuento, el Museo de la Música, el Museo del Gramófono, el Museo de Campanas, el Museo Etnográfico y el centro e-LEA Miguel Delibes, consolidando su posición como un auténtico santuario para los amantes de los libros y la cultura.
Otro punto de interés es el Centro Joaquín Díaz, ubicado en la Casona de la Mayorazga, donde se exhiben objetos relacionados con el folclore castellano. ¡Pero hay mucho más!
Cómo llegar
Para llegar a Urueña desde Valladolid, el coche es la opción más práctica, con un trayecto de unos 45 minutos por la A-6 en dirección norte. También existe conexión en autobús, aunque con una frecuencia limitada de dos salidas diarias, lo que conviene tener en cuenta a la hora de planificar la visita.
Una muralla medieval y una ermita del románico del siglo XII: un patrimonio arquitectónico incalculable
Rodeada por una muralla del siglo XII, Urueña conserva uno de los cascos urbanos mejor preservados de la provincia, con una fisonomía que recuerda a una pequeña ciudad medieval. Este valor patrimonial motivó su declaración como Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Y la realidad es que, a lo largo de su historia, la localidad tuvo un papel relevante en los antiguos reinos de Castilla y León, alternando su pertenencia en función de los conflictos de la época.
Su riqueza arquitectónica incluye monasterios, ermitas y parroquias que refuerzan su identidad histórica. Entre las más destacadas, está la Ermita de la Anunciada, una de las joyas más singulares del municipio. Su estilo románico lombardo la convierte en un edificio poco habitual en la zona, lo que incrementa su valor patrimonial.
¿Confirmamos que nos hemos enamorado de esta villa? Confirmamos.
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