El pequeño pueblo de callejones estrechos y plazas empedradas con el ambiente medieval más auténtico de España: lleva amurallado desde el siglo XI

Otro de los grandes tesoros arquitectónicos de Pedraza es sin duda alguna su castillo, una fortaleza medieval levantada en el siglo X en lo alto de la colina por ser el lugar desde el que se tenían las mejores vistas de los alrededores (clave para defenderse de posibles ataques en tiempos en los que el comercio era clave para la subsistencia del municipio).