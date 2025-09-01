El pequeño pueblo de Asturias a menos de un hora de Oviedo que enamora a todos sus visitantes: "De película de Disney"
Sus coloridas casas de arquitectura indiana y el carácter afable de sus gentes convierten esta localidad de apenas 300 habitantes en un escenario de cuento.
No es extraño escuchar a algún turista calificar "de pueblo de Disney" a Somao (Pravia). Es el efecto tras pasear por sus calles y contemplar las numerosas (y coloridas) casonas de indianos que atesora este enclave a cinco minutos de Cudillero y una hora de Oviedo. Somao mezcla construcciones majestuosas con un ambiente rural y cercano que hacen al visitante sentirse como en casa. O, como apuntan algunos, como en un cuento de Disney.
Somao es una parroquia rural que pertenece a Pravia y tiene cerca de 300 habitantes. Fue Pueblo Ejemplar en 2020 y recibió la visita de los Don Felipe y Doña Letizia, acompañadas de sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Fue una cita muy especial porque se produjo bajo fuertes medidas sanitrarias por el covid y la actitud de todos los vecinos y visitantes se ganaron el aplauso de los Reyes.
¿Por qué es tan especial Somao?
Una de las principales características de este pueblo son sus casas indianas. A finales del siglo XIX y principios del XX, los indianos, también conocidos como americanos, comenzaron a construir sus mansiones en Somao a su regreso de la emigración, asombrando con los magníficos acabados exteriores, sus galerías y los detallistas muebles, telares y papeles que las vestían por dentro.
La revista National Geographic destaca el gran legado indiano de Somao, como uno de los más abundantes de España. Lo supera únicamente Colombres, otro pueblo del oriente asturiano que cuenta con un gran legado indiano.
Si a la belleza de este pueblo sle sumas el carácter afable de sus gentes, que saludan a todo paseante, este lugar se convierte en un lugar de parada obligatoria. La unión entre los vecinos y su capacidad para mantener con vida cada rincón de este pueblo fueron uno de los motivos por los que la Fundación Princesa de Asturias eligió a Somao como Pueblo Ejemplar.
