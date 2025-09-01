El pequeño pueblo de Asturias a menos de un hora de Oviedo que enamora a todos sus visitantes: "De película de Disney"

Somao es una parroquia rural que pertenece a Pravia y tiene cerca de 300 habitantes. Fue Pueblo Ejemplar en 2020 y recibió la visita de los Don Felipe y Doña Letizia, acompañadas de sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía. Fue una cita muy especial porque se produjo bajo fuertes medidas sanitrarias por el covid y la actitud de todos los vecinos y visitantes se ganaron el aplauso de los Reyes.