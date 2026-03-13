El pequeño pueblo de 50 habitantes que deberías conocer esta Semana Santa: con una cascada que lo divide en dos, casas de piedra sacadas de un cuento y una de las rutas más bonitas de Castilla y León
Esta preciosa villa es una de las más bonitas y particulares de España, y queda de maravilla en las fotos.
Pocos destinos hay mejores que un pintoresco pueblo medieval con una gigantesca cascada que lo divide en dos para pasar unos días de escapada por Semana Santa. En cuanto pones un solo pie en Orbaneja del Castillo te das cuenta por qué hay tantos que aseguran que es el pueblo más bonito de Burgos e incluso de todo Castilla y León. También hay quien dice que es el lugar más fotogénico de la Península Ibérica, y eso son palabras mayores.
En pleno cañón del río Ebro, aparece como el custodio de un castillo, este precioso rincón encajado entre roquedales de un paisaje kárstico como pocos. Más allá de la postal que han creado naturaleza y hombre como uno solo, la cascada que brota de la Cueva del Agua se precipita sobre el pueblo como si naciera de las propias viviendas, a nada menos que 25 metros de altura.
Una cascada en mitad de un pueblo
Apenas cuenta con medio centenar de habitantes, pero eso no ha sido impedimento para que se declarase Conjunto Histórico hace casi 30 años. El paisaje que crea la cascada, que siempre lleva agua sin importar la época del año que sea, es muy parecido al de Trillo, en Guadalajara, pues va formando una suerte de terrazas que adoptan un color turquesa muy agradable y se convierten en piscinas naturales en mitad del pueblo (el baño está prohibido).
Como parte de ese Conjunto Histórico están las casas de estilo montañés, encajonadas entre las paredes del cañón y haciendo frente a la gravedad en las empinadas callejuelas, como si fueran parte de un cuento. Las fachadas balconadas de madera quedan engalanadas por flores multicolores, y son tanto de viviendas como de bares y algunas diminutas tiendas muy cerca de la plaza Mayor, donde se puede ver el punto exacto del que brota la cascada.
En la Edad Media convivieron aquí comunidades mozárabes, cristianas y judías, y según cuenta la tradición, el Convento y Hospital de San Albín fue fundado por los caballeros templarios. Hubo de pasar algo más de tiempo para que los Reyes Católicos otorgaran a Orbaneja del Castillo el título de villa, reconociendo así su gran relevancia estratégica para con el reino.
Senderos repletos de belleza y vistas
En los alrededores de uno de los pueblos más bonitos de España, se abre paso una de las rutas de senderismo que también podría denominarse como de las más bellas del país. Se trata de la Ruta del Castillo, un recorrido circular corto, de entre tres y cuatro kilómetros, y accesible, apto para todos los niveles. Es perfecta para aquellos que busquen unas vistas panorámicas de infarto del cañón y del pueblo sin necesidad de caminar demasiado.
Comienza en la cascada, cruzando el puente sobre el Ebro. El sendero aparece bien marcado y asciende de forma moderada por un camino de tierra y roca caliza entre encinas y arbustos. Desde el punto más alto, se puede apreciar un páramo con un horizonte que parece no terminar nunca, así como el Castillo Natural, rocas erosionadas que parecen torres y murallas; y el Beso de los Camellos, una formación muy curiosa que parece eso mismo.
Hay otras rutas interesantes, como la GR-99, una travesía de larga distancia de entre 12 y 15 kilómetros solo la ida. Esta se adentra en el corazón del valle y llega hasta el pintoresco pueblo de Valdelateja. Pero sin duda la mejor para hacer en verano es la ruta El Tobazo, de entre cinco y seis kilómetros, con las mejores vistas sobre el pueblo, el páramo abierto y la cascada. Cada una de ellas muestra la verdadera riqueza de esta región de la que nadie está exento de enamorarse.
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