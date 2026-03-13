El pequeño pueblo de 50 habitantes que deberías conocer esta Semana Santa: con una cascada que lo divide en dos, casas de piedra sacadas de un cuento y una de las rutas más bonitas de Castilla y León

Hay otras rutas interesantes, como la GR-99, una travesía de larga distancia de entre 12 y 15 kilómetros solo la ida. Esta se adentra en el corazón del valle y llega hasta el pintoresco pueblo de Valdelateja. Pero sin duda la mejor para hacer en verano es la ruta El Tobazo, de entre cinco y seis kilómetros, con las mejores vistas sobre el pueblo, el páramo abierto y la cascada. Cada una de ellas muestra la verdadera riqueza de esta región de la que nadie está exento de enamorarse.