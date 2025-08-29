La 'pequeña Mykonos' gallega: así es la bonita playa de aguas cristalinas de Pontevedra que triunfa en redes
Esta playa cuenta con uno de los mejores restaurantes de la provincia y es un sitio de referencia para los amantes de la vela.
El litoral gallego está lleno de lugares de ensueño en los que pasar nuestras vacaciones. Desde los imponentes acantilados de la Costa da Morte hasta las recogidas y apacibles playas de las Rías Baixas.
Entre estas últimas, los arenales de zonas como Cangas o la ría de Arousa suelen ser los más conocidos por los turistas. Sin embargo, entre Cangas y Pontevedra podemos encontrar un pueblo cuyas playas han ido ganando cada vez más fama.
Se trata de Marín, el pueblo donde la princesa de Asturias acaba de terminar su formación naval, una villa marinera en la que podemos encontrar una playa que las redes sociales han bautizado como la 'pequeña Mykonos' gallega.
Un restaurante afamado y una referencia para la vela
Hablamos de la playa de Aguete, un arenal de 920 metros de longitud, en forma de media concha y con bandera azul. Un enclave donde podrás sumergirte en aguas turquesas y perder la noción del tiempo disfrutando de un clima apacible.
Situada junto al puerto de Aguete, la playa está protegida del viento, convirtiéndola en un remanso de paz con un oleaje ligero, lo que la hace perfecta para visitar con niños.
Además de contar con todo tipo de prestaciones como baños, duchas o socorristas, en esta playa podemos encontrar uno de los mejores restaurantes de la comarca: 'Los 3 Monos'. Este local es uno de los siete establecimientos de la provincia galardonados con los Soletes del Verano de la Guía Repsol en el año 2025.
Además, su puerto es un punto de referencia para los amantes de la vela. Además de poder practicar este deporte allí, Aguete acoge torneos y competiciones de disciplinas como el remo o el reciente torneo de paddle surf.
