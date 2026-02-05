La 'pequeña Manchester vasca', el destino medieval perfecto para una escapada: bosques de robles, un dolmen prehistórico y escenario de una película de Goya

Otro punto de interés del municipio es el molino de Fanderia, que hacía funcionar un taller de hierro del siglo XV con el agua que transportaba desde el río Oiartzun. Entre los siglos XIX y XX se utilizó para moler cereales, manteniéndose activo hasta 1996. Tampoco hay que olvidar el Museo del Traje Vasco en la Casa del Capitán, donde se recoge la evolución de las vestimentas que se han llevado a lo largo de la historia en todo el País Vasco.