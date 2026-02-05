La 'pequeña Manchester vasca', el destino medieval perfecto para una escapada: bosques de robles, un dolmen prehistórico y escenario de una película de Goya
Es considerado uno de los lugares más especiales del norte de España y merece una visita a cualquier edad.
El pasado industrial de Manchester ha dado forma a la ciudad actual. Se dice que la ciudad inglesa fue el punto de partida de la vida moderna. En diciembre de 1940 sufrió dos bombardeos que la redujeron prácticamente a cenizas y se vio obligada a reconstruirse. En lugar de aprovechar las ruinas, elevaron nuevas siluetas de vidrio y acero, que hoy encajan a la perfección con los almacenes victorianos y las fábricas de ladrillo rojo del siglo XIX.
Su equivalente vasco es Rentería, Errenteria en euskera, un municipio de Guipúzcoa cuyo pasado industrial continúa estando muy presente en las calles, con sus fábricas y chimeneas que se elevan sobre las viviendas. Es por eso que lo llaman la 'pequeña Manchester vasca'. Se ubica a tan solo 15 minutos de San Sebastián y ya solo merece la pena visitarla porque cuenta con el casco histórico más extenso de la comarca de Oarsoaldea.
Un paseo por la historia de la 'pequeña Manchester vasca'
El patrimonio industrial de Rentería se fusiona con su vida comercial, su espectacular oferta gastronómica y su precioso casco medieval. Está declarado Conjunto Monumental y Bien de Interés Cultural no sorprende, pues conserva intacta la estructuración y parcelación medieval original. Aquí se pueden encontrar puntos como el ayuntamiento, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o la Casa Torre medieval Torrekua.
Pero si hay algo que llama la atención es Mikelazulo, el túnel que pasa bajo la torre nueva. Se trata de un elemento arquitectónico diferente y muy atractivo, que se encuentra igual en Guetaria. También destacan otros monumentos como el palacio barroco de Zubiaurre, la Casa barroca del Capitán, el Convento de las Agustinas del siglo XVI, la basílica de peregrinos de María Magdalena o la Casa Solar Iturriza del siglo XVIII.
Todo lo medieval se concentra en siete calles, que originariamente fueron cuatro: Goiko Kalea, Eliz Kalea, Erdiko Kalea y Beheko Kalea. A las que se añadieron otras tres vías históricas en el siglo XV, cuando se tuvo que construir un ensanche debido al aumento de la población: Kapitanenea, Andra Mari y Santxoenea. Cabe destacar que antaño había una muralla que rodeaba las calles más antiguas de Rentería, pero actualmente solo quedan las casas torre.
Molinos, museos, fuertes militares y un dolmen prehistórico
Otro punto de interés del municipio es el molino de Fanderia, que hacía funcionar un taller de hierro del siglo XV con el agua que transportaba desde el río Oiartzun. Entre los siglos XIX y XX se utilizó para moler cereales, manteniéndose activo hasta 1996. Tampoco hay que olvidar el Museo del Traje Vasco en la Casa del Capitán, donde se recoge la evolución de las vestimentas que se han llevado a lo largo de la historia en todo el País Vasco.
También encontramos el dolmen prehistórico Aitzetako Txabala. Se trata de un dolmen corto cerrado, con un túmulo de 12 metros de diámetro y 80 centímetros de altura. Se cree que es de la época neolítica o calcolítica. Fue descubierto en el año 1962 por J. Elosegui y A. Leibar, en mitad de un bosque de robles americanos. Al lado se encuentra el fuerte de Txoritokieta y muy cerca también el fuerte de San Marcos, dos recintos militares.
La película de Goya que se grabó allí
Tal es el atractivo que desprende Rentería, que fue escogido como escenario para una de las películas españolas más exitosas de 2025. Allí se grabó 'La infiltrada', que ganó el premio Goya a Mejor Película 'ex aequo' con 'El 47'. Está dirigida por Arantxa Echevarría y protagonizada por Carolina Yuste, y narra la historia de la primera mujer policía nacional que se infiltró en ETA. Tenía apenas 20 años y fue clave para desarticular el comando Donosti.
Las localizaciones del rodaje se mueven entre diversos puntos del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. Pero Rentería es el punto más relevante en la historia. Si bien la cinta está basada en el siglo pasado, vemos muchas similitudes con el presente de la localidad. Como curiosidad, es también el lugar de nacimiento de Leire Martínez, la cantante y exvocalista del mítico grupo de pop 'La oreja de Van Gogh'. Sin duda, una escapada que hacer antes de los 45.
