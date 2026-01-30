Esta pequeña ciudad de España recibe más turistas que Venecia: una joya con muralla, castillo medieval y playas en pleno casco histórico

Peñíscola tiene poco más de 8.500 habitantes, pero figura entre los destinos con mayor presión turística de Europa cuando se mide el número de visitantes en relación con la población residente. En ese indicador concreto, supera incluso a Venecia. El dato sorprende menos cuando se pisa el terreno; en apenas unos cientos de metros conviven una ciudad amurallada completa, un castillo templario en uso visitable, un casco histórico intacto y playas urbanas que arrancan a los pies del patrimonio. Pocas ciudades concentran tanto en tan poco espacio, y esa densidad (histórica, arquitectónica y paisajística) explica por sí sola su proyección internacional.