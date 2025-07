La pequeña ciudad de España que recibe más turistas que Venecia: tiene playa, muralla y hasta un castillo

Lo curioso es que, en términos de turistas por habiantes, los tres municipios se posicionan por delante de Venecia, siendo la capital italiana uno de los destinos más masificados de Europa. Aunque muy por detrás de Dubrovnik, la preciosa capital de Croacia que, con una población relativamente pequeña (apenas supera los 41.000 habitantes) lidera el ránking con más de un millón y medio de visitantes al año. Suelen concentrarse casi siempre en verano, así que si todavía no has estado, te recomendamos que lo hagas a partir de septiembre o en primavera, a no ser que quieras hacer cola para todo y seguir contribuyendo a su masificación (que esperamos que no).