Peñaranda de Duero celebra a su patrona: tradición y magia en septiembre

Las campanas repican, la plaza ducal se llena de color y el eco de la tradición resuena entre los muros de piedra. Cada año, del 5 al 8 de septiembre, Peñaranda de Duero (Burgos), uno de los Pueblos Mágicos de España, se viste de fiesta para honrar a la Virgen de los Remedios. Es la cita grande del calendario local, un momento en el que patrimonio, emoción y comunidad se dan la mano para ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia inolvidable.