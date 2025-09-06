Peñaranda de Duero celebra a su patrona: tradición y magia en septiembre
Entre patrimonio medieval y fervor popular, este Pueblo Mágico de Burgos rinde homenaje a la Virgen de los Remedios con música, peñas y romería.
Las campanas repican, la plaza ducal se llena de color y el eco de la tradición resuena entre los muros de piedra. Cada año, del 5 al 8 de septiembre, Peñaranda de Duero (Burgos), uno de los Pueblos Mágicos de España, se viste de fiesta para honrar a la Virgen de los Remedios. Es la cita grande del calendario local, un momento en el que patrimonio, emoción y comunidad se dan la mano para ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia inolvidable.
Un Pueblo Mágico con alma medieval
Peñaranda de Duero es un museo al aire libre. Su castillo domina la villa desde lo alto, mientras la plaza ducal, presidida por el Palacio de Avellaneda y la ex-Colegiata de Santa Ana, acoge los grandes momentos de la celebración. Caminar por sus calles empedradas, salpicadas de casas blasonadas y bodegas subterráneas, es viajar al pasado. Y en septiembre, este viaje se funde con la vitalidad de unas fiestas que marcan el pulso de toda la comarca ribereña.
Días de fiesta en honor a la Virgen
La devoción a la Virgen de los Remedios es el corazón de la celebración. La misa solemne y la romería popular reúnen a cientos de peñarandinos y visitantes, que acompañan la imagen entre cánticos y flores. La emoción religiosa se mezcla con la alegría festiva: peñas que llenan las calles de música, trajes tradicionales, bailes en la plaza y un ambiente de convivencia que convierte a todo el pueblo en un escenario compartido.
Peñas, verbenas y concursos
Las fiestas no serían lo mismo sin las peñas, que recorren las calles con charangas, alegría y espíritu comunitario. Cada rincón se convierte en un punto de encuentro, donde no faltan las verbenas nocturnas, los conciertos populares y los bailes bajo las estrellas. Entre los momentos más esperados está el gran concurso de disfraces, que llena la plaza de imaginación y humor, así como el tradicional festival de pelota a mano, que recuerda la fuerza de los deportes autóctonos.
Tradición, gastronomía y encuentros
Durante estos días, Peñaranda de Duero ofrece mucho más que festejos: es también la ocasión perfecta para saborear su esencia. Desde el vino de la Ribera del Duero, que fluye en tabernas y peñas, hasta las comidas populares que reúnen a vecinos y visitantes en largas mesas compartidas, todo invita a celebrar la vida en comunidad.
Un motivo para viajar en septiembre
Visitar Peñaranda en estas fechas significa descubrir un Pueblo Mágico que sabe mantener vivas sus raíces. La fiesta de la Virgen de los Remedios no es solo un homenaje a la patrona: es también una declaración de identidad, un símbolo de continuidad y un lazo que une generaciones.
Quien llega en estos días a Peñaranda de Duero encuentra un pueblo abierto, orgulloso de su historia y generoso en su hospitalidad. Y, entre rezos, música y convivencia, se lleva consigo un recuerdo imborrable de la magia que habita en este rincón de Burgos.