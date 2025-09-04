Ni Pedraza, ni Trujillo: la maravilla medieval de España está en La Mancha y es Patrimonio de la Humanidad desde 1996

Otro edificio muy preciado es el castillo, aunque realmente son las ruinas de una fortaleza árabe. Lo que queda en pie de la construcción es el Arco Bezudo, que fue una de las puertas de entrada a la muralla. Justo a las puertas de las ruinas se abre paso el Mirador del Castillo, desde donde se pueden contemplar unas vistas impresionantes del entorno de Cuenca y el Convento de San Pablo. Por la altura de la ciudad, los miradores son bastante prolíficos y preciosos.