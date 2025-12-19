Ni Pedraza, ni Aínsa: el pueblo medieval más deseado en invierno es Conjunto Histórico-Artístico, ronda el centenar de habitantes y la nieve lo convierte en un decorado de película

¿Sois más de invierno o de verano? La eterna pregunta que acaba generando debates intensos en cualquier sobremesa. En Viajar hablamos de destinos para todos los gustos y, esta vez, ponemos el foco en un pueblo que convierte el invierno en una experiencia en sí misma. Hablamos de Mirambel, declarado Conjunto Histórico-Artístico; es uno de esos lugares que pasan desapercibidos hasta que alguien te lo recomienda bien, y para eso estamos nosotros. Está en el Maestrazgo, en el interior de Teruel, y apenas supera el centenar de habitantes. Y te lo digo sin exagerar; es un destino perfecto si eres de los que disfrutan del frío… y también si eres del “equipo verano”, porque igual (o no) aquí empiezas a replantearte de qué lado estás.