5 Patrimonios Nacionales de Castilla y León que están en peligro de desaparecer: han entrado en la Lista Roja del Patrimonio Nacional
Lugares con mucha historia que, si no se mantienen y cuidan, van a terminar dejando de existir.
Aunque a priori pueda parecer un país pequeño, España está repleta de una historia fascinante que se despliega en cada rincón de su geografía. Monumentos, edificios y calles nos permiten acceder a relatos que van mucho más allá de la piedra y el ladrillo: son escenarios que han vivido historias, repletos de vida, con anécdotas, vivencias humanas y mucha, mucha historia.
Sin embargo, esa riqueza patrimonial no siempre está a salvo. La Lista Roja del Patrimonio, elaborada por la asociación Hispania Nostra, se ha convertido en un termómetro del estado de conservación de cientos de bienes culturales en riesgo. Iglesias románicas que se desmoronan, castillos medievales olvidados, molinos que ya no giran y palacios que se consumen bajo el abandono figuran en este inventario que busca despertar conciencias y movilizar recursos.
La paradoja es evidente: mientras España presume de ser uno de los países con mayor número de bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, también acumula un catálogo creciente de lugares que podrían desaparecer si no se actúa con urgencia. La Lista Roja es, ahora más que nunca, un recordatorio de que la memoria colectiva necesita ser reconocida y protegida.
Y, dentro de nuestro territorio, hay lugares que los sufren más que otros. Una de las Comunidades Autónomas con más bienes en peligro es Castilla y León, que ha registado en torno a los 450 inscritos en una lista que está pidiendo un reconocimiento rápido y ágil para no perderlos. Estos son algunos de los tantos que podemos encontrar en una región que hace gala de lugares tan espectaculares como las Murallas de Ávila, la Catedral de Burgos o la Laguna Negra y Las Médulas... pero que se ha olvidado de otros que también merecen un reconocimiento.
5 lugares de España en peligro de extinción
Palacio del marqués de Torreblanca - Parador de San José
Ubicado en Medina del Campo (Valladolid), se estima que este lugar fue construido a finales del siglo XVIII y que comenzó a funcionar como parador a partir del XIX, probablemente aprovechando la conexión directa con la primera estación de ferrocarril de la zona. Tras un incendio en el año 2000, el edificio se encuentra en ruinas. Una razón más que suficiente para entrar en la Lista Roja del Patrimonio.
Ermita de San Miguel
La construcción de esta ermita en Autilla del Pino (Palencia) tuvo lugar, según un estudio realizado por la arqueóloga M. Julia Crespo Mancho, a finales del siglo XII, y se encuentra junto al antiguo camino celta que utilizaban los peregrinos que iban a Finisterre (Galicia). Además, es uno de los edificios religiosos más antiguos de la provincia, por lo que merece una mejor conservación.
Puente "Beato Ambrosio" de Santibáñez
Construido en 1933, este puente fue pionero en el uso de hormigón armado y es un hito de la ingeniería civil del siglo pasado ya que, tras 90 años, sigue todavía en pie. Si embargo, la Diputación de León quiere derribarlo y construir uno nuevo, lo cual borraría casi 100 años de historia de de Santa María de la Isla (León).
Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora
Este monumento es el único elemento artístico de la localidad de Hiniestra, en Burgos. Aunque durante años estuvo en funcionamiento, desde finales del siglo XX está abandonada y en bastante mal estado. Sin embargo, sus bóvedas aún se mantienen en pie, por lo que si se restaura y rehabilita podría volver a estar funcionar como iglesia.
Castillo de Torralba
Este castillo fue levantado en la época medieval y durante años sirvió como vigilante de la llantura del río Zapardiel. Además, sus muros fueron durante mucho tiempo una defensa imponente de la localidad de Cisla, en Ávila. No obstante, actualmente se encuentran en ruina progresiva y, si no se comienzan a cuidar lo más seguro es que terminen desmoronándose y siendo borrados de la memoria histórica del país.
El patrimonio en Castilla y León está en un gran riesgo y si no se conserva todo su patrimonio se va a perder gran parte de su historia. No solo merecen un reconocimiento los sitios más visitados y conocidos, sino todos los que conforman la historia de la Comunidad Autónoma. España está llena de un patrimonio realmente amplio que debe mantenerse con vida.
