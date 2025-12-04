5 Patrimonios Nacionales de Castilla y León que están en peligro de desaparecer: han entrado en la Lista Roja del Patrimonio Nacional

Y, dentro de nuestro territorio, hay lugares que los sufren más que otros. Una de las Comunidades Autónomas con más bienes en peligro es Castilla y León, que ha registado en torno a los 450 inscritos en una lista que está pidiendo un reconocimiento rápido y ágil para no perderlos. Estos son algunos de los tantos que podemos encontrar en una región que hace gala de lugares tan espectaculares como las Murallas de Ávila, la Catedral de Burgos o la Laguna Negra y Las Médulas... pero que se ha olvidado de otros que también merecen un reconocimiento.