El Patrimonio de la Humanidad más desconocido de España: un paraje natural del Jurásico con cuevas subterráneas únicas en el mundo
Uno de los paisajes kársticos más extraordinarios de toda Europa, su perfil ha sido moldeado a lo largo de los milenios por la acción de la lluvia y el viento.
Durante el período Jurásico, hace unos 200 millones de años con la división de Pangea en los continentes de Godwana y Laurasia, gran parte de Europa y Oriente Medio fueron sumergidos bajo el mar de Tetis.
Fue millones de años más tarde, durante la orogenia alpina de la era Cenozoica, que se dio el levantamiento de los sedimentos calizos del fondo de este mar, los cuales dieron lugar a sierras de una orografía de lo más peculiar.
Este es el caso del paraje natural del Torcal de Antequera, en la provincia de Málaga, cuyo espectacular relieve ha sido modelado a lo largo de los milenios por agentes meteorológicos como el viento, el agua y el hielo.
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, fue reconocido como Espacio Natural Protegido por primera vez en el 1929. Además, repartidos por el paraje, existen yacimientos arqueológicos que atestiguan la presencia humana desde el Neolítico Medio, como la Cueva del Toro, que sirvió como hábitat hasta la Edad del Cobre.
Viaje a un paraíso natural único
Hay que recordar que, al tratarse de un paraje natural, el Torcal de Antequera es un espacio protegido, por lo que los espacios que se pueden visitar son senderos y miradores, además del punto de información y recepción del Centro de Visitantes Torcal Alto.
La visita se puede hacer tanto por libre como con un guía, siempre con el equipo adecuado (botas de montaña, provisiones necesarias, …) pues se trata de un terreno de media montaña. Importante remarcar el hecho de que, si bien el acceso con perros está permitido, estos deben ir siempre atados, ya que podrían molestar a la fauna local.
Para aquellos que quieran hacer la visita libre (de acceso gratuito), existen tres rutas de senderismo señalizadas, todas ellas con un terreno rocoso e irregular. La primera de ellas es la ruta verde, un recorrido circular de 1,5 kilómetros que desciende hasta el Hoyo de la Burra y permite conocer algunas figuras significativas de la morfología del entorno, como la Esfinge, el Canario, o el Vigía.
Con un recorrido un poco más largo es la ruta amarilla, con un trazado circular de 3 kilómetros que se adentra por pasillos de roca con una vegetación densa y donde destacan figuras como El Dedo, El Camello, o el Callejón del Tabaco.
La ruta más larga es la ruta naranja, o la ruta de subida al Torcal Alto, con un recorrido lineal de 3,6 kilómetros que recorre antiguas canteras y zonas de pasto como el Hoyo de Gramaeros, y que atraviesa miradores y otros puntos de interés. Llegando al final, un desvío en el camino conduce hasta la singular formación rocosa de El Tornillo.
En cuanto a las visitas guiadas, son varias las opciones disponibles: la visita guiada “El Torcal en Familia”, con una duración de 2 horas y un precio de 7€ por persona, supone un divertido viaje al pasado en el que se descubren fósiles incrustados en la roca; la antigua ruta roja, de 16,50 € por persona y 5 horas de duración, durante la cual el guía realiza paradas para interpretar el entorno; o actividades educativas en el Observatorio Astronómico del Torcal, ubicado en el centro del paraje natural.
Un estudio rápido del entorno
Durante el recorrido por el Paraje Natural del Torcal de Antequera es muy amplia la variedad de flora y fauna que se puede observar. Se han constatado al menos 660 especies de plantas en el entorno, con 12 especies de líquenes, 10 de helechos, 77 de musgos y hepáticas, y 565 de plantas con semilla. Con esta gran riqueza en especies botánicas no sorprende que en el Torcal se encuentran plantas amenazadas o raras, por lo que es muy importante ni arrancarlas ni dañarlas.
Igualmente rica es la presencia faunística, con una gran variedad de especies vertebradas: una especie de anfibio, 11 de reptiles, 22 de mamíferos (como el tejón, la cabra montés, o el zorro), y 82 de aves (representadas con el búho real, el águila real, o el buitre leonado).
Además de la Cueva del Toro, otros yacimientos arqueológicos que confirman la presencia humana en este lugar son la cueva de la Cuerta o la cueva de Marinaleda; o el Hoyo del Francés o la Fuente de la Higuera, estos dos últimos ubicados en la superficie.
Síguele la pista
Lo último