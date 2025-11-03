El Patrimonio de la Humanidad más desconocido de España: un paraje natural del Jurásico con cuevas subterráneas únicas en el mundo

Durante el recorrido por el Paraje Natural del Torcal de Antequera es muy amplia la variedad de flora y fauna que se puede observar. Se han constatado al menos 660 especies de plantas en el entorno, con 12 especies de líquenes, 10 de helechos, 77 de musgos y hepáticas, y 565 de plantas con semilla. Con esta gran riqueza en especies botánicas no sorprende que en el Torcal se encuentran plantas amenazadas o raras, por lo que es muy importante ni arrancarlas ni dañarlas.