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El Patrimonio de la Humanidad más desconocido de España es un paraje natural Jurásico: tiene cuevas subterráneas únicas en el mundo y un inmenso laberinto de piedra

Resulta increíble que este lugar, con más de 150 millones de años, siga siendo un misterio para la mayoría de viajeros. 

Torcal de Antequera, el espectacular laberinto de piedra de Málaga para recorrer a pie este otoño

Torcal de Antequera, el espectacular laberinto de piedra de Málaga para recorrer a pie este otoño / Istock

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Noelia Santos

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Hay un paisaje en el sur de España que nació bajo el mar hace más de 150 millones de años. Y ese mismo paisaje hoy forma un laberinto de piedra que parece recién salido de otro planeta. ¿Lo sabías? Enormes bloques de piedra caliza apilados por el paso del tiempo, pasadizos naturales, cuevas con vestigios prehistóricosy formaciones tan curiosas (y monumentales) que recuerdan a animales, esfinges o incluso edificios. Es la maravilla natural del Torcal de Antequera.

Parece de otro planeta

Parece de otro planeta / Istock

Hay que viajar hasta la provincia de Málaga y poner rumbo hasta un paraje situado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Antequera y muy cerca del pueblo de Villanueva de la Concepción, porque justo ahí es donde se encuentra este paraje caprichoso formado a partir de sedimentos marinos durante la era del Jurásico. Más tarde, los movimientos tectónicos asociados a la formación de las cordilleras Béticas elevaron esos materiales por encima del nivel del mar. La lluvia, el viento, la nieve y otros procesos erosivos fueron modelando las capas de roca hasta crear las formas que vemos hoy.

El Patrimonio de la Humanidad más desconocido de España es un paraje natural del Jurásico con cuevas subterráneas únicas en el mundo

El Patrimonio de la Humanidad más desconocido de España es un paraje natural del Jurásico con cuevas subterráneas únicas en el mundo

Adriana Fernández

Formaciones rocosas que parecen esculturas

El resultado es un paisaje kárstico de cuento (o, como decíamos, de otro planeta) formado a más de 1200 metros de altitud: las rocas aparecen apiladas en estratos, con perfiles horizontales, callejones estrechos y depresiones circulares conocidas como dolinas o torcas. De hecho, estas últimas son las que dan nombre al paraje único y excepcional, tanto que está.

El Tornillo, una de las figuras más conocidas

El Tornillo, una de las figuras más conocidas / Istock

Entre sus figuras más conocidas está El Tornillo del Torcal, declarado Monumento Natural. Su aspecto recuerda a varias piezas de piedra superpuestas y es uno de los símbolos del paraje. El parque, que tiene más de 1170 hectáreas, se puede recorrer a partir de diferentes senderos, que conducen directamente hasta otras figuras más que reconocidas por los lugareños, y que reciben nombres tan curiosos y descriptivos como la Esfinge, el Indio o el Vigía.

La ruta más fácil es la denominada Ruta Verde: un sendero circular de 1,5 kilómetros y que se puede realizar cómodamente en unos 45 minutos caminando. Es la opción corta para descubrir las formaciones rocosas más representativas. Y luego está la Ruta Amarilla, también circular pero con un trazado mayor: unos 3 kilómetros para realizar en dos horas aproximadamente. La ventaja de esta, según los expertos, es que permite adentrarse más en el paisaje de El Torcal Bajo y caminar entre algunas de sus formaciones más llamativas.

Restos fósiles en rocas con más de 150 millones de años

Restos fósiles en rocas con más de 150 millones de años / Istock / Alberto Lopez Benitez

Patrimonio Mundial de la UNESCO

El Torcal es tan singular que está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero lo más curioso es que no está inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial como un paisaje aislado, sino como parte del Sitio de los Dólmenes de Antequera, un conjunto conjunto de monumentos megalíticos y naturales situado en esta localidad malagueña.

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El paraje, además, cuenta con numerosas cuevas, simas y cavidades originadas por la erosión y la disolución de la roca caliza. Y algunas son tan excepcionales y están tan bien conservadas, que tienen un alto interés arqueológico, como la Cueva del Toro. En ella, así como en la cueva de Marinaleda, se han documentado huellas de presencia humana prehistórica, algo que solo pueden admirar los espeleólogos más experimentados, y previa autorización oficial: es la única manera de acceder a estas cavidades, que no están abiertas al público de manera masiva.

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