El Patrimonio de la Humanidad donde descansan los reyes de la Corona de Aragón: en un pueblo de 893 habitantes con el mayor monasterio cisterciense habitado de Europa

Hay sitios que se buscan. Tanteas específicamente ese momento para ir y, al llegar, la magia se desvanece. Un fenómeno que a menudo ocurre en la era posmoderna. Sin embargo, hay lugares que te encuentran a ti y que, en ese instante, conectas al momento con lo que transmiten y lo que fueron. El Real Monasterio de Santa María de Poblet pertenece a este segundo grupo. Un sitio extraordinario que se encuentra en Vimbodí y Poblet, en Tarragona, un municipio pequeño de 893 habitantes donde la vida va a un ritmo destino, en el que las montañas de Prades marcan la línea del horizonte. Y, sin embargo, ahí, casi sin alardes, se levanta uno de los conjuntos monásticos más imponentes de Europa.