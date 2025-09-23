El Patrimonio Histórico menos conocido de España fue la fortificación militar de Napoleón: del siglo XIX y un ejemplo único de patrimonio bélico

Durante décadas, la batería quedó en el olvido, cubierta por la maleza y amenazada por el abandono. No fue hasta hace pocos años cuando el Ayuntamiento de Gavarda y la Diputación de Valencia impulsaron trabajos de restauración para consolidar los restos y ponerlos en valor. Hoy se puede visitar como parte del recorrido por la ribera del Júcar, acompañada de paneles que explican su historia y su función militar. La recuperación ha permitido rescatar un pedazo de la memoria bélica de la comarca que, de otro modo, habría desaparecido sin dejar rastro.