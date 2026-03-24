El paso más espectacular de Semana Santa se celebra en la noche de Andalucía: participan seis hermandades históricas y salen más de 11.000 nazarenos
Una de las ciudades más bonitas de Andalucía acoge el paso más espectacular, desde la medianoche del Jueves Santo hasta el mediodía del Viernes Santo.
Pocas festividades se viven con más fervor y pasión en España que la Semana Santa. La manera de vivirla depende de cada persona, de la fe o falta de la misma, de las torrijas y del lugar en el que se esté. Uno de los destinos más codiciados durante estos días es Sevilla, más aún para los creyentes. Aquí se concentran las hermandades más multitudinarias y la devoción más profunda.
Los cristianos conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, sobre todo, mediante procesiones y otras actividades litúrgicas. En solo una semana muestran el trabajo realizado en todo un año por las cofradías y hermandades. Para algunos, los días más importantes del año. Hay quien dice que uno no sabe cómo es la Semana Santa realmente hasta que no visita Sevilla.
Así se vive la Madrugá en Sevilla
En la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, se celebra uno de los eventos más importantes de estas fechas en la ciudad andaluza, la Madrugá sevillana. Procesionan seis hermandades históricas que acaban por juntar más de 11.000 nazarenos por las calles: El Silencio, El Gran Poder, La Macarena, El Calvario, La Esperanza de Triana y Los Gitanos.
Da comienzo a la medianoche y se extiende hasta bien entrada la mañana. Cada una de las hermandades lleva un recorrido diferente y sale a horas distintas y de iglesias diversas. Los momentos más especiales, según el portal Visitar Sevilla, son las salidas nocturnas de la Macarena y el Gran Poder, el regreso de las hermandades al amanecer y las entradas de las últimas vírgenes.
El Silencio
Sale de la iglesia de San Antonio Abad a las 00:45 horas y vuelve sobre las 6:05 horas. Llevan música de capilla y van en torno a 1.200 nazarenos. Es recomendable verla en el recogimiento por la iglesia del Salvador. Es una de las cofradías más antiguas y solemnes de la ciudad, destacando por su austeridad y recogimiento, creando un ambiente único en calles estrechas como Francos.
El Gran Poder
Sale a las 00:35 horas de la basílica de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y vuelve a las 7:45 horas, con unos 2.600 nazarenos y en completo silencio. Cuando mejor se ve es en la salida y la recogida por San Lorenzo y a su paso por la plaza del Museo. Los oriundos dicen que su salida es una de las más emocionantes de toda la Madrugá.
La Macarena
Justo a la medianoche sale de la basílica de la Macarena, para regresar a las 13:30 horas del día siguiente. Procesionan unos 4.100 nazarenos con la Banda de Cornetas y Tambores Centuria Macarena (misterio) y la Banda de Música del Carmen de Salteras (palio). Se aconseja verla a la salida por la calle Feria y al regreso por el barrio de la Macarena. Se trata de una de las devociones más populares de Andalucía, por lo que cuenta con muchos seguidores.
El Calvario
Sale de la parroquia de la Magdalena a las 4:05 horas y regresa a las 8:10 horas. Va en absoluto silencio con unos 700 nazarenos. El mejor momento para verla es a la salida o a su paso por la calle Zaragoza. Cuenta con un estilo sobrio y elegante, y su paso al amanecer ofrece uno de los momentos más emotivos de toda la jornada.
La Esperanza de Triana
A la 1:19 horas sale de la capilla de los Marineros y regresa a las 13:45 horas, con unos 3.200 nazarenos. El acompañamiento musical corre a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de las Tres Caídas (misterio) y la Banda de Música Las Cigarreras (palio). Se ve de maravilla a su salida en Pureza, por el puente de Triana o al regreso al barrio con el sol.
Los Gitanos
El Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias la ve salir a las 2:30 horas y regresar a las 13:45, cerrando la Madrugá. En torno a 2.600 nazarenos procesionan acompañados de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Salud (misterio) y la Banda de Música de Las Nieves de Olivares (palio). Es recomendable verla a la salida o al regreso al amanecer.
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