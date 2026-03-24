El paso más espectacular de Semana Santa se celebra en la noche de Andalucía: participan seis hermandades históricas y salen más de 11.000 nazarenos

Justo a la medianoche sale de la basílica de la Macarena, para regresar a las 13:30 horas del día siguiente. Procesionan unos 4.100 nazarenos con la Banda de Cornetas y Tambores Centuria Macarena (misterio) y la Banda de Música del Carmen de Salteras (palio). Se aconseja verla a la salida por la calle Feria y al regreso por el barrio de la Macarena. Se trata de una de las devociones más populares de Andalucía, por lo que cuenta con muchos seguidores.