El paso barroco de Semana Santa más espectacular de España no está en Andalucía: es del siglo XVIII, pesa más de 900 kilos y está declarado de Interés Turístico Internacional

Para verla con cierta comodidad, conviene elegir bien el punto del recorrido.La procesión tienen momentos muy intensos, como puede ser la salida del templo, donde el protagonismo se lo lleva la compleja maniobra que realizan sus estantes y la pericia de éstos para sacar por la estrecha puerta los pesados pasos. Estas maniobras también pueden verse al pasar por la calle San Nicolás. Otro momento especial es ver la recogida de nuevo en la plaza San Agustín, con la dificultad que supone su entrada en el templo tras ocho horas de marcha.