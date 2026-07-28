El paseo marítimo más largo de Europa continental está en España: tiene el único faro romano del mundo en funcionamiento y es Patrimonio de la Humanidad
La Torre de Hércules, el faro romano más antiguo en funcionamiento, corona el paseo marítimo más largo de Europa continental: 13,5 kilómetros con playas de leyenda y una de las mejores puestas de sol de España.
Orientarse en alta mar es algo muy complejo, por no decir imposible, si olvidamos por un momento los instrumentos de navegación. Desde hace siglos, los humanos que se quedaban en tierra tenían la necesidad de llamar la atención de los que se encontraban en los barcos de alguna manera, como mediante hogueras en la cima de colinas. En el siglo III a. C. se erigió el Faro de Alejandría. Y en el I a. C. la Torre de Hércules, el único faro romano en funcionamiento.
Si el de Alejandría fue todo un hito para el Imperio Romano, el de La Coruña tampoco se quedaba atrás, siendo ambos auténticas maravillas del mundo antiguo. Tanto es así, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2009. Se cree que debajo podría haber una construcción fenicia mucho anterior, pero la importancia la ha alcanzado el romano, llegando a convertirse en inspiración para artistas de la talla de Pablo Picasso.
Se alza sobre una atalaya que domina el golfo Ártabro, que va desde el cabo de San Adrián hasta el cabo Prior. En su entorno, el Parque Escultórico, uno de los más bonitos de la ciudad gallega, repleto de sendas en una zona que se considera Espacio Natural de Interés Local. Un museo al aire libre con rincones tan alucinantes como Punta Herminia, O Acoroado y el Cabal de Pradeira. Además, puede visitarse por dentro y cuenta con un museo en el interior.
El paseo marítimo más largo de Europa
Es el punto más reconocible, fotografiable e impactante del paseo marítimo de La Coruña, que es el más largo de la Europa continental. El punto de partida es el Castillo de San Antón, que data del siglo XVI y es Monumento Histórico-Artístico. Luego aparecen el faro y algunas de las playas más espectaculares del norte peninsular, como la de San Amaro, que se puede contemplar también desde el mirador donde vigila la estatua de una sirena, con leyenda incluida.
Dicen que una sirena y un tritón nadaron junto a unos jóvenes un buen día y, desde aquel entonces, es tradición atravesar a nado esa misma travesía desde San Amaro. Pero no es esta la única playa, también destaca la de Las Lapas, con la mejor panorámica de La Coruña y aguas un poco más cálidas. Una más pequeña pero popular entre los lugareños es la playa de Matadero, a la que llaman 'el horno' porque no corre nada de aire, algo que en Galicia se agradece.
Una puesta de sol inolvidable
Casi al final de los 13,5 kilómetros de paseo, que se construyó en 1990, se encuentra uno de los lugares más famosos para ver la puesta de sol en la ciudad, El Portiño. Entre algunos chiringuitos y lo que llaman la Ventana del Atlántico o Fiestra aberta ó Mar, nace una escultura hecha con piedras que simula los antiguos dólmenes para asomarse al océano. Allí, la mirada se pierde entre la inmensidad del Atlántico y la majestuosa silueta de las islas San Pedro.
Aunque está algo alejado de la urbe, merece muchísimo la pena contemplar cómo van cambiando los colores del cielo y ver el sol desaparecer poco a poco tras el horizonte. Se puede llegar en coche, pero también en autobuses que parten de diferentes puntos. El atardecer en este mirador es la guinda de un pastel que, sin necesidad de fotografiar, quedará grabado en tu memoria para siempre. Luciendo del mismo modo que el faro en la otra punta del paseo.
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