El paseo marítimo que termina a los pies de una catedral gótica sobre el mar: kilómetros llanos de palmeras entre molinos y veleros frente a una bahía

Palma de Mallorca es la octava mayor ciudad de España por población y de las primeras de las Islas Baleares. Hoy en día, Palma destaca no solo por su excelente y única arquitectura como La Seu o el Castillo de Bellver, sino también por su exquisita gastronomía, sus paseos frente al mar, sus elegantes avenidas comerciales y por tener una posición privilegiada como punto de encuentro internacional en pleno corazón del Mediterráneo.

Cuando hablamos del Paseo Marítimo de Palma de Mallorca, nos referimos a una de las avenidas costeras más emblemáticas del Mediterráneo con más de 5 kilómetros frente a la bahía de palma, este paseo marítimo termina a los pies de la Catedral de Palma, o mejor conocido como La Seu, una de las obras cumbres del gótico levantino y mediterráneo. Se construyó en el año 1229 y fue por orden del rey Jaime I el Conquistador, según la leyenda, el monarca prometió levantar un gran templo a la Virgen María si su flota lograba salvarse de una terrible tempestad en alta mar rumbo a la isla.

Catedral de Santa María de Palma (La Seu) / Istock / MURAT EKMEKCI

Los puntos claves del recorrido marítimo

A lo largo de sus 5 kilómetros, este paseo de kilómetros llanos de palmeras entre molinos y veleros frente a la bahía, recorre verdaderos hitos arquitectónicos, históricos que se sitúan frente al mar. La Catedral de Mallorca y el Parc de la Mar, son los puntos más importantes en tu recorrido. Por un lado, tenemos este templo hocico levantado entre los siglos XIII y XVII y a sus pies, un gran parque urbano el cual en su centro tiene un enorme estanque de agua diseñado para devolver a la catedral su histórico reflejo sobre el mar tras las obras de ganancia de terreno al litoral.

¿Sabías este dato? La altura de la catedral es impresionante, son 44 metros de altura y alcanza una longitud de hasta 121 metros y 55 metros de ancho. Además en su interior, está el famoso “Ojo Rosetón” uno de los rosetones originales más grandes del mundo gótico, con casi 14 metros de diámetro y más de 1 200 Cristales.

En la colina que bordea el paseo marítimo se encuentra el histórico barrio marinero de Es Jonquet. Forman una de las estampas más preciosas y únicas gracias a sus molinos harineros de viento del siglo XVII, aparte su mensaje es de los más importantes, recordar quienes fueron y ese pasado industrial y agrícola tan característico de la bahía.

Catedral de Palma de Mallorca y los barcos al anochecer / Istock / Javier Perez

El Puerto de Palma y el Real Club Náutico, una de las entidades deportivas y sociales más importantes del mediterráneo, está en pleno paseo marítimo y tiene cerca de 1.000 amarres para embarcaciones, además de piscinas, gimnasio y zonas de restauración. Muy cerca del Paseo Sagrera, el pleno corazón histórico, se encuentra la joya indiscutible de la arquitectura barroca civil, mandada a construir por el gremio de mercaderes del siglo XV. Su interior está formado con seis esbeltas columnas helicoidales para sostener las bóvedas de crucería dando la sensación de estar dentro de un bosque de piedra tallada.

Vista aérea de la Catedral de Palma de Mallorca y otros edificios en Mallorca / Istock / Wirestock

Los dulces más típicos de la zona

Si vas a Mallorca y no pruebas sus dulces típicos es un auténtico delito, y es que, ¿A quién no le gusta un buen dulce?, los más famosos son sus ensaimadas mallorquinas, un bollo con forma de espiral hecho con harina, azúcar, huevo y manteca de cerdo. El Gató de Almendra, también es uno de los más conocidos, nadie puede resistirse a ese bizcocho tradicional relleno de harina de trigo y almendras.

Ensaimada de Mallorca / Istock / JOSE L. VEGA

Y a nivel personal, como recomendación, los robiols, son una auténtica delicia, no podrás parar de comerlos, son unas empanadillas dulces en forma de media luna rellena de cabello de ángel, requesón o mermelada, supertípicas en semana santa.