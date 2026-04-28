El paseo marítimo desconocido que replica la barandilla más elegante de España: este icono costero del sur es un homenaje al aire libre y no está masificado

Los paseos marítimos tienen algo que atrapa. Largos tramos adoquinados a la orilla del mar, perfectos para pasear en cualquier momento del año (y no solo en verano). De hecho, es en la primavera cuando más apetece caminar por ellos, a primera hora del día o al atardecer, justo en ese momento en el que el sol comienza a caer y la temperatura se vuelve más agradable.

La imagen no puede ser más evocadora e idílica. Y la verdad es que hay paseos marítimos por España que son pura delicia. Seguro que más de una persona está pensando ahora mismo en el que dibuja la playa de la Concha, ese arenal urbano y señorial de San Sebastián.

Adriana Fernández

¿Y si os decimos que en el sur de España hay un paseo que le rinde homenaje, con una barandilla idéntica a la de Donostia? Pues la cuestión es que, además de ser verdad, resulta que la barandilla no es una réplica, sino que se trata de un tramo de hierro original donado a una playa de Huelva, donde se fusiona la ciudad con el entorno natural de dunas frente al océano Atlántico. Os contamos toda la historia.

Como la playa de San Sebastián, pero en el sur de España. / Istock / TONO BALAGUER

Dónde está la playa que recuerda a la Concha de San Sebastián

La Antilla es la playa de Huelva que recuerda a San Sebastián. Como decíamos, no precisamente por la sofisticación del entorno, ni por los palacetes señoriales que dibujan la ciudad, sino por el paseo marítimo, que cuenta con un tramo de la barandilla original de la playa más famosa e icónica de Donostia.

El regalo forma parte de un ambicioso proyecto turístico que el ayuntamiento de la ciudad puso en marcha hace una década, con la intención de, por un lado, rendir homenaje al rico patrimonio histórico artístico español y, por el otro, hacer un guiño a aquellas ciudades que más turistas emiten hasta este rinconcito de la provincia de Huelva.

La playa cuenta con un tramo de la barandilla original de la playa más famosa e icónica de Donostia. / Istock / 5

Un inesperado museo al aire libre

Es por eso que, además de la icónica barandilla de La Concha, en la playa de La Antilla también se pueden ver desde una Menina, como las que hay plantadas por Madrid, a una ‘regaora’ de Córdoba, una obra idéntica a las del conjunto escultórico que hay en la ciudad de la Mezquita, o un socorrista de Biarritz, como los que hay en la ciudad de la Belle Époque del Sur de Francia. Todo junto conforma uno de los museos al aire libre más inesperados de España.

Es uno de los atractivos que cada año atraen a miles de turistas de todo el país hasta este tranquilo rinconcito de la provincia de Huelva, situado a solo unos kilómetros de la ciudad de Lepe. El paseo marítimo es una de sus joyas, una amplia zona peatonal que bordea las playas de La Antilla y también la de Islantilla (esa que conecta, como su nombre indica, las playas de Isla Cristina y La Antilla).

Entre el océano y un paisaje natural de dunas de arena fina. / Istock / sopotnicki

Una ensenada de algo más de tres kilómetros frente al océano, rodeada de un paisaje idílico que, por momentos, parece dejar atrás las urbanizaciones más cercanas, como si no existiera la ciudad. Es la magia de las dunas de arena fina y dorada que parecen moverse con la brisa del mar. Si a eso le añades la estampa de pequeñas barcas varadas junto a la orilla del mar, el resultado es una imagen de postal.