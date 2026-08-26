El paseo marítimo más largo del mundo está en España y recorre 26 kilómetros: en una Reserva de la Biosfera y rodeado de paisajes volcánicos

Hasta hace unos 10 años, el paseo marítimo más largo de todo el territorio español, así como uno de los de mayor extensión de todo el mundo, lo encontrábamos en A Coruña. Se trataba de un paseo con una extensión de algo más de 15 kilómetros, los cuales recorrían el litoral frente a las aguas bravas del Atlántico que bañan las costas gallegas. Pero en el 2016, la isla de Lanzarote se propuso superar esa cifra y, finalizando los tramos que unieron distintos municipios del litoral oriental de la isla, consiguió un paseo marítimo de más de 26 kilómetros.

Lanzarote es una de las islas más espectaculares del mundo / Istock / rusm

Respetando el entorno natural, como siempre se ha hecho en la isla de Lanzarote, el paseo ofrece unas panorámicas increíbles al océano a lo largo de todo su recorrido. Cuenta además con acceso a todas las playas por las que pasa, con lo que no cuesta nada hacer una parada en la que más nos llame la atención par poder disfrutar de las aguas que bañan su orilla y el sol que brilla sobre su arena. De esta manera, caminar el paseo marítimo mas largo de toda Europa supone una experiencia inolvidable.

Sara Fernández García

Un paseo frente al Atlántico

En las costas surestes de la isla de Lanzarote, reconocida en su totalidad como Reserva de la Biosfera desde 1993, las localidades de Puerto del Carmen (perteneciente al municipio de Tías) y Costa Teguise están unidas por el que se considera el paseo marítimo más largo de toda Europa. Con las aguas del Atlántico en un lado y los paisajes de origen volcánico tan característicos del archipiélago canario en el otro, el paseo atraviesa diversas localidades y villas a lo largo de su trazado, el cual supera los 26 kilómetros de longitud.

Acceso a la playa de Puerto del Carmen / Istock / Aiselin82

Además de poder hacerse a pie, el paseo ofrece también varios tramos de carril bici con los que recorrer el litoral de una manera diferente, con la brisa marina acariciando la cara y los brazos y el paisaje avanzando de manera dinámica. Su construcción no supone tan solo un atractivo para todos aquellos visitantes que se acercan a él, sino que ha permitido mejorar la movilidad dentro de la isla. El recorrido conecta barrios, playas, zonas residenciales y áreas comerciales, destacando la ciudad de Arrecife, capital de la isla. Municipios que antes dependían exclusivamente del coche para trasladarse entre ellos, el paseo facilita el desplazamiento a pie o en bicicleta, consiguiendo una combinación ideal entre la belleza y la practicidad.

El paseo se ha erigido como uno de los mejores planes para descubrir los secretos de la isla. Con una infraestructura perfectamente integrada con el entorno natural, completar el recorrido lleva entre cinco y seis horas, dependiendo del ritmo que se lleve. Aún así, muchos de los visitantes optan por recorrer solo algunos tramos, combinando el paseo con la parada en alguna de las múltiples playas y terrazas frente al mar que se encuentran a lo largo del trayecto.

Arrecife es la capital de Lanzarote / Istock / Meinzahn

Lo que no te puedes perder en Lanzarote

Además del paseo, Lanzarote es un destino con muchos enclaves emblemáticos, los cuales son de visita prácticamente obligada durante la estada en la isla. Uno de los lugares más icónicos de todos es el Parque Nacional de Timanfaya, con sus paisajes de origen volcánico que parecen salidos de otro planeta y los cuales se pueden descubrir a través de las diversas rutas de senderismo que los atraviesan.

La Cueva de los Verdes / Jorge Fernández Salas

Un sitio también muy interesante son los Jameos del Agua, un túnel volcánico transformado en una obra habitable por el pintor y escultor español César Manrique. Otro laberinto de galerías subterráneas de origen volcánico es la Cueva de los Verdes, situada junto al municipio de Haría y que se extiende más de 7 kilómetros entre el volcán de la Corona hasta la costa.

Con sus atardeceres que parecen salidos de un cuadro de Turner, Lanzarote es uno de los destinos insignia para los amantes de la naturaleza, ya que su combinación entre volcanes y el océano crea una postal única en el mundo difícil de superar.