El paseo marítimo que comparan con el Malecón de La Habana y está en la ciudad más antigua de Occidente: una joya española de fachadas de colores y una catedral con cúpula dorada

Si el Malecón pudiera hablar contaría tantas historias de amor y lucha silenciadas por la represión, que han vivido cubanos y turistas en sus ocho kilómetros de extensión. Símbolo de nostalgia y resiliencia, en La Habana, el Malecón es como un habitante más. Exactamente igual que sucede con el Paseo Marítimo de Cádiz, con costas bañadas por el océano Atlántico, igual que las cubanas, solo que en la ciudad andaluza se junta con el mar Mediterráneo.

Eso se suma a la belleza de sus vistas y al ambiente que comparten sendos puntos del océano. El Paseo Marítimo de Cádiz ya se ha convertido en todo un emblema de la capital, combinando en sus piedras historia, tradición y la fuerza de la naturaleza. El trazado que hay en la actualidad es el mismo que había en el siglo XVIII, época en la que la urbe estaba experimentando un auge económico gracias a su puerto comercial, donde ya se negociaba con el atún.

Sara Fernández García

Un paseo con mucha historia

Allí, igual que en el Malecón habanero, cientos de personas se despiden y se reencuentran, cantan y beben, mientras contemplan el atardecer o esperan a que amanezca. Muchos aseguran que han hallado aquí el rincón más bello de todo el litoral español. Las antiguas murallas se extiende a la par que el paseo, de la que aún quedan algunos vestigios que hablan por sí solos de un pasado en el que había que defenderse de piratas e invasores.

Parte de las antiguas murallas de Cádiz / Istock / Matyas Levente Sipos

Se conocen como las Murallas de Puerta Tierra y, a medida que vamos avanzando en el paseo, aparecen algunos elementos que se mantienen en pie, como el Fuerte de San Sebastián del siglo XVIII, desde donde se contemplan unas vistas excelentes. También se conservan lienzos de muralla y semibaluartes, como los de San Roque, Santa Elena, Los Mártires y Capuchinos. Los últimos, junto a la playa de La Caleta, escoltada por dos preciosos castillos.

El paseo marítimo de Cádiz tiene un gran parecido con el Malecón de La Habana / Istock / HORST GERLACH

Los castillos de San Sebastián y Santa Catalina aparecen en este paisaje tan idílico para recordar la grandeza de Cádiz en otros tiempos. Al otro lado, fachadas de viviendas repletas de color y la cúpula dorada de la Catedral de la Santa Cruz, un edificio de estilo barroco y neoclásico que está tan cerca del agua que se dice que flota sobre el mar. Si nos adentramos un poco más, nos topamos con barrios tan populares como La Viña, el Mentidero, Santa María y El Pópulo.

La cúpula dorada de la Catedral de Cádiz / Istock / TONO BALAGUER

La ciudad más antigua de Occidente

Cádiz, también llamada la 'Tacita de Plata', es considerada la ciudad más antigua de Occidente. Los fenicios la fundaron en el año 1100 a.C. con el nombre de Gadir. Ya en sus orígenes era una importante colonia comercial donde después se asentaron cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes. Fue también el punto de partida de Colón hacia el Nuevo Mundo y entonces, se construyeron decenas de palacios barrocos que hablaban de su riqueza.

Las ruinas de un anfiteatro romano en Cádiz / Istock / Alexander Ließ

Aunque es probable que la época más esplendorosa fuera la romana, cuando se llamaba Gades. De aquella época se conservan algunos yacimientos como el Teatro Romano del siglo I a.C. ubicado en el barrio del Pópulo. Se descubrió en 1980 y está considerado uno de los mayores edificios de esta clase en España. Según se cita en algunos documentos, la población de Cádiz durante la época del imperio Romano tan solo era superada por la misma Roma.